«Замечательная рыбка»: Повар назвал нетривиальные блюда с пикшей, которые потянут на высокую кухню

Повар – историк русской кухни рассказал читателям Life.ru о рыбе пикше, которая подешевела в российских магазинах. Максим Сырников, знаток старинных рецептов, подчеркнул, что эта рыба имеет глубокие корни в русской кулинарной традиции — испокон веков её вылавливали поморы.

Во-первых, пикша сама по себе замечательная рыбка. Это тресковые, наши североморские тресковые, которых испокон веков вылавливали и использовали и поморы, и не только поморы — привозили и в другие губернии. Прекрасная рыба, особенно если свежая и в сезон. Поэтому её можно привязывать и к русской традиции. Максим Сырников Историк русской кухни, повар

По словам специалиста, даже замороженная пикша отлично подходит для готовки — её можно использовать в самых разных рецептах. Сырников особо выделил, что пикша — это настоящий символ северной кухни, глубоко укоренившийся в традициях Архангельска и побережья Баренцева моря. Из неё получаются отменные супы, будь то наваристая уха или нежный суп-пюре. И, конечно, она идеальна для сытных похлёбок, солянок и множества других горячих блюд.

Отдельно эксперт выделил использование пикши в выпечке. Её применяют как начинку для традиционных рыбных пирогов, которые относятся к высокой русской кухне. Такие изделия, известные как рыбники, готовят на основе ржаного или пшеничного теста. В начинку часто добавляют лук — как зелёный, так и репчатый, либо используют только рыбу без дополнительных ингредиентов. По словам повара, пикша идеально подходит для подобных рецептов благодаря своему вкусу и структуре.

Ранее сообщалось, что в российском оптовом сегменте пикша стала лидером по снижению стоимости. За год её цена заметно уменьшилась и достигла примерно 350 рублей за килограмм. За последние 12 месяцев падение цены оказалось ещё более значительным — на 17,5%.