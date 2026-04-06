В России резко подешевела пикша — оптовая цена упала на 17,5% за год

Лидером о снижению стоимости в российском опте стала пикша: за год цена на неё заметно уменьшилась и достигла 350 рублей за килограмм. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП «Нацрыбресурса».

«По данным на 30 марта, оптовые цены на пикшу в регионе вылова с начала года снизились на 5,4%, сделав эту популярную на российском рынке рыбу самой подешевевшей в российском опте в первом квартале. За год цена снизилась ещё больше — на 17,5%, до 350 рублей за килограмм», — сказал он.

Одним из факторов стало преобладание более мелких особей в уловах. Это объясняется природными особенностями вида и географией рыболовства. Дополнительное влияние оказало увеличение допустимого объёма добычи. Это расширило предложение на рынке и усилило давление на цены.

При этом ситуация с другими видами остаётся неоднородной. Запасы трески, по оценкам, по-прежнему находятся в сложном состоянии, тогда как пикша демонстрирует рост численности. Такой рост связан с удачными поколениями 2022–2023 годов. В результате в текущем году планируется вылов около 67 тысяч тонн этой рыбы — почти на 20% больше, чем ранее.

По состоянию на конец марта уже добыто 20,5 тысячи тонн. Это примерно на треть превышает показатели за аналогичный период прошлого года. На розничном рынке стоимость заметно выше. В центральных регионах мороженая пикша продаётся в среднем по 500–900 рублей за килограмм в зависимости от точки и производителя.

