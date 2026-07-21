Умер актёр Юрий Чигров, сыгравший в сериалах «Глухарь» и «След»

Российский актёр Юрий Чигров скончался в понедельник, 20 июля. Как сообщает AиФ, артисту было 77 лет.

По словам коллеги Чигрова Алексея Шилина, у покойного была диагностирована онкология четвёртой стадии. Поклонники скорбят об уходе любимого артиста, называя его одним из лучших современных мастеров перевоплощения, проживавших свои роли с уникальной достоверностью.

Юрий Чигров родился 6 сентября 1948 года в Красноармейске Саратовской области. За его плечами осталась знаменитая Школа-студия МХАТ. Творческая биография артиста начиналась на подмостках Московского экспериментального театра-студии под руководством Геннадия Юденича, но настоящий зрительский успех и узнаваемость принесло именно кино.

Фильмография артиста насчитывает свыше сорока проектов. Он создал яркие запоминающиеся образы в таких проектах, как «Глухарь», «След», «Пятницкий», «Москва. Три вокзала», «Закон и порядок» и «Паутина-2». Помимо этого, зрители знают его по картинам «Судьба», «Моя Пречистенка», «Час Волкова», «Адвокат-7», «Хозяйка моей судьбы», «Бессонница» и «Одиночество».

Ранее стало известно, что актёр и художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов скончался на 65-м году жизни. В некрологе коллеги назвали его выдающимся артистом и по-настоящему большим человеком, к которому всегда можно было обратиться за поддержкой.