Соавтор первых двух частей «Терминатора» Уильям Уишер умер в возрасте 71 года

Американский сценарист Уильям Уишер, работавший над первыми двумя фильмами франшизы «Терминатор», умер в возрасте 71 года. Он скончался 14 июля в своём доме, информацию подтвердил его брат Джон. Об этом пишет Comic Book.

Уишер много лет сотрудничал с режиссёром Джеймсом Кэмероном. Они познакомились ещё в детстве и вместе росли в калифорнийском городе Бреа.

Во время создания первого «Терминатора», вышедшего в 1984 году, автор написал дополнительные диалоги и помог доработать несколько сцен. Позднее он участвовал в подготовке новеллизации картины вместе с Рэндаллом Фрейксом.

Сценарист также появился в ленте в эпизодической роли полицейского 1L19. Именно его героя в начале истории атакует киборг в исполнении Арнольда Шварценеггера. При работе над продолжением роль Уишера стала значительно больше. В титрах фильма «Терминатор-2: Судный день» 1991 года он указан полноценным соавтором Кэмерона.

Эта картина стала вершиной его карьеры и одной из главных научно-фантастических лент своего времени. В дальнейшем Уишер работал над «Судьёй Дреддом», «13-м воином» и приквелами «Изгоняющего дьявола».

В июле «Терминатору-2: Судный день» исполнилось 35 лет. Кинокритик Дмитрий Сычёв рассказал Life.ru, почему герой Арнольда Шварценеггера стал символом доблести и человечности, а картина Кэмерона навсегда изменила фантастическое кино.