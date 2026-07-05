«Человечнее, чем люди»: Кинокритик объяснил феномен «Терминатора-2», вышедшего 35 лет назад

Ровно 35 лет назад на экраны вышел фильм «Терминатор-2: Судный день», который навсегда изменил историю кино. Картина Джеймса Кэмерона собрала более 517 миллионов долларов в мировом прокате, получила четыре «Оскара» и до сих пор считается эталоном научной фантастики.

Кинокритик и продюсер Сергей Сычёв в разговоре с 360.ru назвал картину редким случаем, когда продолжение превзошло оригинал. По его мнению, Кэмерону удалось найти точную интонацию для разговора о человечности через образ бездушной машины.

«Оказалось, что робот — источник страха, убийца, потенциальная угроза — может быть человечным. И пожалуй, даже более человечным, чем люди, которые его окружают», — отметил Сычёв.

Кинокритик подчеркнул, что Терминатор в этом фильме предстаёт не как безжалостный убийца, а как настоящий рыцарь — носитель идеалов самопожертвования, чести, доблести и благородства.

«И чем дольше мы смотрим «Терминатор-2», тем больше проникаемся сочувствием к роботу. Мы видим, насколько он прекрасен на фоне всего мира. И когда Терминатор в конце гибнет, для нас это один из самых трогательных и грустных моментов в истории кино 90-х годов XX века», — добавил он.

Сычёв объяснил, почему все последующие сиквелы провалились: создатели сделали ставку на войну и кибернетические навороченности, упустив главное — человеческую душу, которую обрёл железный герой.

«Так устроен бизнес. Если курица несёт золотые яйца, то должна их нести до тех пор, пока они в цене. Другое дело, неправильно было понято то, что стало ключом к успеху», — заключил кинокритик.

Ранее кинокритик Александр Шпагин в интервью Life.ru отметил, что интерес россиян к историческим фильмам и сериалам значительно вырос, и это связано не только с удачными премьерами, но и с запросом на осмысленное обсуждение прошлого страны. По его словам, новый этап начался, когда авторы отошли от красивых штампов и стали показывать историю более жёстко и многогранно, без простого деления героев на правых и виноватых.