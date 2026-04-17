«Надоело быть идиотами»: Кинокритик Шпагин и BadComedian — о том, почему зритель вдруг полюбил исторические сериалы

Интерес россиян к историческим фильмам и сериалам в последнее время заметно вырос. Кинокритики связывают это не только с удачными премьерами, но и с более широким запросом на понятный разговор о прошлом страны.

Александр Шпагин в интервью Life.ru выразил мнение, что сильных работ в этом жанре в России долгое время было немного. По его словам, по-настоящему новый этап начался тогда, когда авторы перестали показывать прошлое как набор красивых штампов и начали предлагать более жёсткий, спорный и живой взгляд на историю.

В качестве примеров он назвал «Викинг» и «Союз спасения». По его оценке, важна не только зрелищность, но и сам подход, при котором у героев нет простого деления на правых и виноватых, а за сюжетом стоит цельная историческая концепция.

Александр Шпагин кинокритик: "И если сейчас не показать своим детям историческое кино – завтра они вырастут либералами"

Собеседник Life.ru связал этот поворот ещё и с тем, что с 2020 года история стала заметно популярнее в интернете. По его словам, блоги об исторических событиях сделали тему модной, а знание контекста всё чаще воспринимается уже не как факультативный интерес, а как часть нормального образования.

При этом эксперты отмечают, что жанр остаётся сложным и дорогим для рынка. Шпагин прямо говорит, что историческое кино почти никогда не окупается, но отказываться от него нельзя, потому что без таких проектов, по его мнению, общество теряет связь с собственным прошлым.

Его коллега Евгений Баженов, известный как киноблогер BadComedian, смотрит на ситуацию чуть спокойнее и считает, что лучше всего исторический формат сейчас работает именно в сериалах. По его мнению, полнометражные фильмы в этой нише выходят реже и собирают слабее, тогда как длинный формат лучше подходит для большой темы, сложных персонажей и широкой аудитории.

Фильмы пока оккупированы сказками, и исторических проектов выходило несколько, но они не были супер-популярными. Исторические сериалы — это хорошо, и если они пользуются популярностью, если они хорошие — замечательно. С фильмами же куда сложнее, потому что сборы таких фильмов чаще всего слабые. Евгений Баженов (BadComedian) кинокритик

Похоже, именно сериалы сейчас становятся главным способом говорить об истории с массовой аудиторией. И если этот интерес сохранится, у российского экрана появится шанс вернуть жанру статус не музейного, а действительно живого и востребованного.