Ушла из жизни создатель тюменской режиссёрской школы Марина Жабровец

В Тюмени на 68-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ, основательница местной режиссёрской школы Марина Жабровец. Данную информацию передали в информационном центре правительства региона.

Жабровец была создателем международного молодёжного театрального фестиваля «Живые лица», основателем кафедры театральной режиссуры Тюменского государственного института культуры и родоначальницей тюменской режиссёрской школы. Она также являлась профессором, кандидатом педагогических наук и заслуженным работником культуры России.

Коллектив театральной мастерской «Будильник», который Жабровец помогала создавать, отметил, что за десятилетия работы она воспитала не одно поколение режиссёров и творческих деятелей. Сегодня ими гордятся не только в Тюмени, но и далеко за её пределами. Среди известных учеников Марины Владимировны — театральный и кинорежиссёр Даниил Чащин, снявший сериалы «Райцентр» и «Улица Шекспира».

«Её больше нет с нами, но её голос, её интонации, её требовательность и её вера в нас продолжит звучать на наших репетициях. Она осталась в каждом из своих учеников. Светлая память, дорогая Марина Владимировна», — говорится в сообщении сообщества.

