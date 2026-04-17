«Показали, о чём дипломаты говорят на кухне»: зачем создатели сняли «Берлин’23»

Создатели сериала «Берлин’23» заявили, что хотели показать зрителю тот закрытый мир, который обычно остается за кадром, — не только переговоры и большие решения, но и то, как дипломаты общаются вне официального протокола. Об этом продюсеры и сценаристы Виктор Согомонян и Михаил Волобуев, а также актер Дмитрий Ульянов рассказали в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Согомоняна, идея снимать истории о современных дипломатах появилась у команды еще несколько лет назад. Он отметил, что в кино часто рассказывают о военных и политиках, но почти не показывают тех, кто работает на международном направлении и решает конфликты без прямого насилия. Именно поэтому после «Варшавы’21» авторы решили продолжить эту линию в новом проекте.

Волобуев объяснил, что для сценария было важно заглянуть в саму ткань дипломатической жизни — в разговоры в кабинетах, на кухнях и в кулуарах. По его словам, авторы старались передать не только внешний лоск профессии, но и постоянное внутреннее напряжение, когда каждое слово приходится взвешивать, а главная интрига строится не столько на действии, сколько на борьбе интеллектов, пишет kp.ru.

Дипломаты, прежде чем что-то сказать, тщательно взвешивают свои слова. На них лежит огромная ответственность. Они привыкли, что представляют нашу страну, а не самих себя. И в сценарии нам было важно отразить их взаимоотношения с коллегами из других стран, то, что происходит «за кадром», о чем они говорят на кухне, в кабинетах и кулуарах. Этот очень закрытый мир. Мы и актеров подбирали с прицелом на интеллектуальность. Михаил Волобуев сценарист сериала «Берлин’23»

Отдельно создатели подчеркнули, что сознательно не стали превращать зарубежных политиков в карикатуры. Дмитрий Ульянов, сыгравший канцлера Германии, рассказал, что воспринимал своего героя не как злодея, а как человека, который действует в интересах своей страны. По его словам, в таком материале важно честно играть сложных людей, а не упрощать их до удобных штампов. Эту же мысль поддержал и Согомонян. Он отметил, что в сериале нет абсолютных злодеев, потому что большая политика почти всегда связана с компромиссами, сомнениями и необходимостью лавировать. По его словам, авторам было важно показать, что даже жесткое политическое противостояние не отменяет человеческой природы тех, кто в нем участвует.

Мне было интересно, что в сценарии мой герой не прописан как карикатурный персонаж, и это не отрицательный герой. Это человек, который действительно любит свою родину. Он положительный герой для Германии, он преследует определенные цели, которые важны для его страны. Я играл просто честного человека. Дмитрий Ульянов исполнитель главной роли

Создатели проекта также дали понять, что рассматривают «Берлин’23» не только как драму, но и как попытку художественно зафиксировать эпоху. Согомонян прямо сказал, что сегодня, когда меняется мировой порядок, особенно важно оставлять не только новостную, но и культурную память о происходящем — через сериалы, фильмы и художественные образы. Волобуев добавил, что для команды принципиально важно было сохранить уважение к людям, живущим в Германии и Польше, и не скатиться в прямолинейную агитку. По его словам, именно поэтому авторы старались делать персонажей живыми, со своими слабостями, привычками и личными чертами, чтобы зритель видел в них не плакатные фигуры, а людей.

«Дмитрий потрясающе сыграл канцлера Германии. Когда зрители Германии посмотрят, они поверят, что это хороший канцлер. Это доверие позволяет нам смотреть этот проект не с точки зрения пропаганды, а с точки зрения истории, в которую хочется верить. Мы попробовали дать зрителям возможность задуматься», — комментирует Волобуев.

В финале создатели раскрыли, что уже работают над продолжением истории о дипломате Вячеславе Васильеве. Новый сезон, по словам Согомоняна, должен получить название «Стамбул’25». Авторы не скрывают, что надеются сделать своего героя примером для нового поколения — так же, как когда-то таким ориентиром для многих был Штирлиц.