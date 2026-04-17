«Мы не хуже Интерстеллара»: Актёр Сергей Гилёв сравнил фильм «Планета» с детищем Нолана

Российский актёр Сергей Гилёв, снявшийся в фильме «Планета», считает, что вышедшая кинолента получилась не хуже «Интерстеллара» режиссёра Кристофера Нолана. Об этом он рассказал в интервью Кино Mail.

Гилёв рассказал, что согласился на малобюджетный фильм, потому что его редко приглашают в блокбастеры. По его словам, в кино для массового зрителя нужны суперзвёзды, а он пока остается обычным прохожим, которого не донимают фанаты.

Однако актёр заинтересовался, прочитав сценарий «Планеты». По его словам, таких проектов не так много, а этот особенно интересен, поскольку является небольшим и камерным проектом про космос.

«Камон, ребята, вы же видели «Интерстеллар» и всё остальное! Вспомните, как вы радовались! Мы не хуже, у нас даже поле есть, как в «Интерстелларе». Хоть и не кукурузное, а картофельное, и вырубленное, и в другое время года», — сказал Гилёв.

