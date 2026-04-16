«Русский Гослинг» назвал два любимых фильма со своим голливудским двойником
«Русский Райан Гослинг» из завирусившихся видео в соцсетях — начинающий актёр Матвей Сошкин — в интервью Life.ru назвал два любимых фильма со своим голливудским двойником.
Оказалось, что сам Матвей не очень интересуется творчеством Гослинга, но есть пара фильмов, которые его всё же зацепили.
«Больше всего эмоций у меня вызвал фильм «Дневник памяти», скорее всего. Но по атмосфере и эстетике — это, конечно, «Бегущий по лезвию», — рассказывает Life.ru Матвей Сошкин.