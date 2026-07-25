Режиссёр «Маски» и «Царя скорпионов» Чак Рассел умер в 74 года

Режиссёр фильма «Маска» с Джимом Керри Чак Рассел умер в возрасте 74 лет. Скорая приехала в дом режиссёра в Сан-Диего, штат Калифорния. Медики получили вызов, потому что мужчина потерял сознание. Точная причина смерти пока неизвестна, пишет портал TMZ.

Рассел начал режиссёрскую карьеру с картины «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» в 1987 году. Позже он снял известные фильмы «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном. В 2024 году вышел его последний проект «Ведьмина доска». В этой работе Рассел выступил сразу в трёх ролях — режиссёра, продюсера и сценариста.

Ранее в Лос-Анджелесе умер американский саксофонист Плас Джонсон. Ему было 94 года. Музыкант прославился исполнением главной темы из фильма «Розовая пантера». Он играл на тенор-саксофоне мелодию композитора Генри Манчини. Эта композиция принесла автору несколько премий «Грэмми». Трек до сих пор остается визитной карточкой киноленты.