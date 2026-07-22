Агент короля, носил чужое имя и не дружил с Атосом: Вся правда о жизни и смерти д’Артаньяна

Имя д’Артаньяна давно стало синонимом отваги, преданности и безрассудной храбрости. Вот только большую часть этой истории придумал Александр Дюма. Мало кто знает, но за литературным героем скрывался реальный человек — королевский мушкетёр Шарль де Батц де Кастельмор, сумевший пройти путь от небогатого гасконского дворянина до одного из доверенных офицеров Людовика XIV. Life.ru рассказывает, что это был за человек и как на самом деле сложилась его судьба.

Как на самом деле звали д’Артаньяна?

Родной замок д’Артаньяна в Гаскони: откуда будущий мушкетёр отправился покорять Париж? Фото © Wikipedia / Jibi44

Будущий мушкетёр родился примерно в 1611–1612 году в замке Кастельмор неподалёку от городка Люпьяк в Гаскони. Его полное имя звучало как Шарль Ожье де Батц де Кастельмор. Семья принадлежала к небогатому дворянству, поэтому рассчитывать на большое наследство юноше не приходилось. Если он хотел добиться положения, ему оставалось только отправиться в Париж и поступить на военную службу. Примерно так начинается и роман Дюма, но с одним небольшим отличием. Писатель отправил своего героя в столицу в 1625 году, но настоящему Шарлю в тот момент было около 13–14 лет. Так что настоящий д’Артаньян на службу поступил позднее, приблизительно в начале 1630-х годов.

Кстати, своё имя молодой человек позаимствовал у матери, Франсуазы де Монтескью д’Артаньян. Вероятно, оно казалось более знатным и помогало увереннее чувствовать себя среди французской аристократии. Но есть также версия, что он взял фамилию д'Артаньян потому, что это было условие его родного дяди, который уже служил мушкетёром и взял племянника к себе на службу. Позднее Шарль тоже стал именовать себя графом, хотя историки сомневаются, что у него были законные основания для этого титула.

Правда ли он приехал в Париж без денег и связей?

Правда ли реальный д’Артаньян приехал в Париж без денег, связей и влиятельных покровителей? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одиноким авантюристом настоящий д’Артаньян не был. Выходцы из Гаскони активно помогали землякам устраиваться при дворе и в армии. Одним из покровителей Шарля мог стать командир королевских мушкетёров Жан-Арман дю Пейре, граф де Тревиль. Именно он превратился у Дюма в господина де Тревиля, к которому юный д’Артаньян привёз рекомендательное письмо.

Впервые имя Шарля де Батца встречается в военных документах 1633 года. Сначала он служил в гвардейском подразделении, а затем оказался среди мушкетёров короля. Это была не просто группа виртуозных фехтовальщиков в красивых плащах. Мушкетёры сопровождали монарха, выполняли особо важные поручения, участвовали в осадах и сражениях. Попасть в их ряды мог только человек, доказавший свою храбрость и преданность короне.

Встречал ли настоящий д’Артаньян Атоса, Портоса и Арамиса?

Существовали ли три мушкетёра на самом деле? Правда о жизни и смерти настоящего д’Артаньяна. Фото © Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарист Марк Розовский

Удивительно, но у трёх мушкетёров тоже были реальные прототипы. Атоса чаще всего связывают с Арманом де Силлегом д’Атосом д’Отвьелем, Портоса — с Исааком де Порто, а Арамиса — с Анри д’Арамицем. Все трое были гасконцами и служили в королевских подразделениях. Но никаких доказательств того, что они вместе с д’Артаньяном составляли неразлучную четвёрку, не существует. Их судьбы пересеклись прежде всего на страницах книги. Более того, реальный Атос умер в 1643 году, когда карьера д’Артаньяна только набирала обороты, а Портос и Арамис едва ли участвовали вместе с ним в приключениях, описанных Дюма. Знаменитый девиз «Один за всех и все за одного» тоже нельзя считать историческим лозунгом мушкетёров. Его прославил роман, хотя сама фраза в различных вариантах встречалась и до Дюма.

Почему д’Артаньян служил не тому королю?

Был ли реальный мушкетёр д’Артаньян разведчиком и доверенным человеком Людовика XIV? Фото © Wikipedia / Последователь Гиацинт Риго

В романе молодой гасконец оказывается в центре интриг времён Людовика XIII, кардинала Ришелье и королевы Анны Австрийской. Настоящий д’Артаньян действительно застал эту эпоху, но его главные достижения связаны уже с Людовиком XIV. После смерти Ришелье Францией фактически управлял кардинал Джулио Мазарини. В 1646 году подразделение королевских мушкетёров распустили, и д’Артаньян перешёл на службу к кардиналу. Во время Фронды — череды восстаний против королевской власти — он сохранил верность Мазарини и молодому Людовику XIV.

Именно тогда д’Артаньян превратился из обычного военного в доверенного человека монарха. Ему поручали тайные поездки, передачу важных сообщений, разведку и сопровождение высокопоставленных пленников. Судя по сохранившимся сведениям, он умел не только сражаться, но и договариваться, проявляя сдержанность и такт там, где одной шпаги было недостаточно.

Была ли у д’Артаньяна его Констанция?

Анна-Шарлотта де Шанлеси — настоящая жена Шарля де Батца д’Артаньяна? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что действительно интересно обсудить, так это личную жизнь настоящего мушкетёра. Но романтическая история д’Артаньяна и Констанции Бонасье — это не более чем художественный вымысел. В реальной жизни мушкетёр женился на богатой вдове Анне-Шарлотте де Шанлеси. В браке родились двое сыновей, обоих назвали Луи. Семейная жизнь, однако, не сложилась. Д’Артаньян почти постоянно находился на службе, а супруги со временем стали жить раздельно. Анна-Шарлотта уехала в свои владения, тогда как мушкетёр продолжил карьеру при дворе и в армии. Официально они не разводились, а оба их сына впоследствии выбрали военную службу.

Как погиб настоящий д’Артаньян?

Нашли ли тело д’Артаньяна и как погиб прототип знаменитого мушкетёра? Фото © Wikipedia / Marimarina

Последняя битва мушкетёра состоялась в 1673 году во время войны Франции с Голландией. Армия Людовика XIV осадила Маастрихт — одну из наиболее укреплённых европейских крепостей. Д’Артаньян, которому было около 60 лет, лично повёл своих людей в атаку. 25 июня он получил смертельное ранение. По распространённой версии, пуля попала ему в горло или голову. Несколько мушкетёров погибли, пытаясь вынести тело командира с поля боя. Людовик XIV, узнав о случившемся, написал королеве, что потерял д’Артаньяна, которому полностью доверял и который был пригоден для любой службы.

Точное место захоронения мушкетёра долгое время оставалось неизвестным. Но весной 2026 года в церкви Святых Петра и Павла близ Маастрихта обнаружили останки мужчины, которые исследователи, предположительно, связали с д’Артаньяном. Но учёные подчёркивают, что пока ни подтвердить, ни окончательно опровергнуть возможную принадлежность останков д’Артаньяну нельзя. Во время прежних раскопок кости перемешали, а к началу исследований 2026 года от скелета сохранилась лишь часть. Тем не менее отдельные характеристики совпали с известными сведениями о мушкетёре. Останки принадлежали мужчине ростом примерно 174 сантиметра, который умер в возрасте от 44 до 66 лет.

Радиоуглеродный анализ позволил датировать находку лишь широким периодом с 1500 по 1900 год. Точнее определить время захоронения пока не получилось. Дополнительной загадкой стал рацион умершего: исследование показало, что он регулярно ел морскую рыбу. Для д’Артаньяна, жившего преимущественно вдали от побережья, такое меню выглядит необычно и пока вызывает у специалистов новые вопросы.

Через несколько десятилетий после смерти мушкетёра писатель Гасьен де Куртиль де Сандра выпустил книгу «Мемуары господина д’Артаньяна». Это была не документальная биография, а смесь реальных событий, слухов, вымышленных диалогов и приключений. Именно эти псевдомемуары в XIX веке попали в руки Александра Дюма. Писатель взял оттуда имена героев и некоторые сюжетные линии, а затем создал собственную историю. Роман «Три мушкетёра» вышел в 1844 году и подарил д’Артаньяну бессмертие, о котором настоящий королевский офицер едва ли мог мечтать. Как вам эта история? Кстати, недавно Life.ru рассказал о пяти великих фильмах, которые были под строжайшим запретом в СССР!