Их пытались стереть из истории: 5 великих фильмов, которые были под строжайшим запретом в СССР

Знаете ли вы, что некоторые фильмы из золотого фонда кино когда-то были под запретом, а советские зрители могли никогда и вовсе не увидеть их? Кинокартины безжалостно сокращали, запирали в архивах, а режиссёров заставляли переделывать чуть ли не готовые работы. Иногда чиновникам не нравилась слишком мрачная атмосфера, иногда — непривычный взгляд на историю, а порой на экране обнаруживалась настолько неудобная правда, что проще было спрятать всю плёнку, чем пытаться исправить по кусочкам. Life.ru рассказывает, какие великие фильмы в СССР отправили на полку и почему цензура посчитала их опасными.

«Андрей Рублёв», Андрей Тарковский: слишком жестокая Русь

Фильм «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского был запрещён в СССР из-за мрачности и натурализма. Фото © Кадр из фильма «Андрей Рублёв», режиссёр Андрей Тарковский. Сценаристы Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский

Историческую драму «Адрей Рублёв» о великом иконописце Андрей Тарковский закончил в 1966 году. Но вместо привычной биографии знаменитого художника режиссёр показал жестокий и разорённый мир XV века. На экране князья воюют друг с другом, татары разоряют города, люди терпят голод, пытки и унижения, а сам Рублёв переживает духовный кризис и надолго отказывается писать иконы.

Чиновникам не понравилось, что Древняя Русь предстала настолько тёмной и беспощадной. Картину обвиняли в мрачности, натурализме, жестокости, исторических искажениях и чрезмерном внимании к религиозной теме. Особенное раздражение вызывали сцены разорения Владимира, ослепления мастеров и гибели животных. Тарковского заставили сократить фильм и перемонтировать отдельные эпизоды, хотя режиссёр изначально не создавал учебник по истории.

В 1969 году «Андрей Рублёв» всё же попал на Каннский кинофестиваль, где был показан вне конкурса и получил приз Международной федерации кинопрессы. Но на родине путь картины к зрителю оставался закрыт. Лишь в 1971 году сокращённую версию выпустили в ограниченный прокат, а восстановленный вариант оригинальной плёнки широко показали уже во время перестройки.

«Интервенция», Геннадий Полока: революция превратилась в балаган

Почему музыкальную буффонаду «Интервенция» с Владимиром Высоцким запретили показывать в СССР? Фото © Кадр из фильма «Интервенция», режиссёр Геннадий Полока. Сценарист Лев Славин

Фильм Геннадия Полоки снимали по известной пьесе Льва Славина. Действие разворачивается в Одессе 1919 года, занятой войсками Антанты. Главную роль большевика-подпольщика Бродского сыграл Владимир Высоцкий, который также исполнил в картине несколько песен. Казалось бы, история о героическом революционере должна была полностью устроить советское руководство.

Но нет... Проблемой оказалась форма подачи. Полока отказался от тяжеловесного пафоса, с которым в советском кино обычно рассказывали о Гражданской войне. Его «Интервенция» больше напоминала ярмарочное представление: герои гримасничали, обращались к зрителям, пели, танцевали, меняли костюмы. Режиссёр вдохновлялся уличным театром, агитпредставлениями и эстетикой Всеволода Мейерхольда, но чиновники увидели в этом недопустимую насмешку над революционной историей.

Картина была закончена в 1968 году и сдавалась под названием «Величие и падение дома Ксидиас». Председатель Госкино Алексей Романов признал её очевидной творческой неудачей и заявил, что авторы допустили серьёзные идейные просчёты. Съёмочная группа пыталась спасти фильм и обращалась к самому Леониду Брежневу, но и это не помогло. «Интервенция» пролежала на полке почти два десятилетия и вышла на экраны только в 1987 году.

«Бежин луг», Сергей Эйзенштейн: библейская история вместо классовой борьбы

«Бежин луг» Сергея Эйзенштейна: история фильма, обвинённого в формализме и политических ошибках. Фото © Кадр из фильма «Бежин луг», режиссёр Сергей Эйзенштейн. Сценаристы Исаак Бабель, Сергей Эйзенштейн, Александр Ржешевский

Несмотря на название, «Бежин луг» почти не был связан с одноимённым рассказом Ивана Тургенева. В основе сюжета лежала история Павлика Морозова. Главный герой противостоял собственному отцу, который выступал против колхозного строя. Конфликт заканчивался убийством ребёнка и народным восстанием.

На первый взгляд фильм соответствовал официальной идеологии: юный герой ставил интересы государства выше родственных связей. Но Сергей Эйзенштейн превратил историю в масштабную притчу, наполненную религиозными образами. Противостояние отца и сына напоминало библейский сюжет об Аврааме и Исааке, а многие кадры выглядели как ожившие иконы. Советское руководство решило, что режиссёр подменил конкретную классовую борьбу отвлечённым конфликтом добра и зла.

Работа над фильмом шла с 1935 года. После критики Эйзенштейн переписал сценарий и начал переснимать картину, однако в марте 1937-го производство окончательно остановили. Режиссёра обвинили в формализме, искажении сельской жизни и политической несостоятельности. Потраченные на съёмки два миллиона рублей также поставили ему в вину. Законченной версии «Бежина луга» зрители так и не увидели. Основная плёнка пострадала во время войны, но сохранились отдельные кадры, которые Эйзенштейн откладывал при монтаже. В 1967 году Наум Клейман и Сергей Юткевич собрали из них фотофильм, благодаря которому сегодня можно хотя бы приблизительно представить замысел утраченной картины.

«Иван Грозный», Сергей Эйзенштейн: царь оказался слишком похож на Сталина

Почему Сталин запретил вторую серию фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный»? Фото © Кадр из фильма «Иван Грозный», режиссёр Сергей Эйзенштейн. Сценарист Сергей Эйзенштейн

С «Иваном Грозным» произошла удивительная история: первую часть картины власть наградила, а вторую запретила. Фильм создавался по личной инициативе Сталина, который считал первого русского царя сильным правителем и собирателем земель. В первой серии Иван Грозный предстаёт государственным деятелем, вынужденным бороться с изменниками и заговорами. Лента вышла в 1945 году, а её создатели получили Сталинскую премию. Во второй части образ царя изменился.

Теперь перед зрителем появился подозрительный, одинокий и мучимый страхами человек, чья власть держится на насилии. Опричники в изображении Эйзенштейна напоминали больше секту: они носили чёрные одежды, устраивали зловещие пляски и беспрекословно исполняли волю правителя. Вместо торжества сильной государственной власти получилась трагедия о том, как она превращает человека в тирана.

Сталину такая трактовка не понравилась. Эйзенштейна обвинили в том, что он показал Ивана Грозного слабовольным Гамлетом, а опричников — шайкой дегенератов, похожей на американский ку-клукс-клан. В 1946 году вторую серию запретили, а работу над третьей остановили. Режиссёру разрешили переделать картину, но закончить её он не успел. Сергей Эйзенштейн умер в 1948 году. Вторая часть «Ивана Грозного» вышла на экраны только в сентябре 1958 года, спустя пять лет после смерти Сталина.

«История Аси Клячиной...», Андрей Кончаловский: слишком настоящая деревня

«История Аси Клячиной» — запрещённый советский фильм Андрея Кончаловского о настоящей жизни русской деревни. Фото © Кадр из фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», режиссёр Андрей Кончаловский. Сценарист Юрий Клепиков

Картина Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» рассказывала простую историю деревенской девушки Аси, которая ждала ребёнка от шофёра Степана. Кавалер на девушке жениться собирался, а влюблённого в неё Чиркунова Ася отвергла. Героиня осталась одна, но не восприняла собственную судьбу как катастрофу и не просила зрителя её жалеть.

Почти все роли в фильме исполнили настоящие жители Горьковской области. Профессиональных актёров было лишь несколько, в том числе Ия Саввина и Любовь Соколова. В картину вошли полудокументальные монологи сельчан: они вспоминали войну, плен, лагеря, голод и тяжёлый труд. Перед камерой появилась деревня без парадного блеска, с пылью, пьянством, грубостью, бедностью и людьми, которые не произносили правильных речей о счастливой колхозной жизни.

Именно такая достоверность и стала главной проблемой. От Кончаловского требовали изменить монтаж, сократить отдельные сцены и сделать историю более оптимистичной. Картину даже переименовали в «Асино счастье», хотя счастливого финала в привычном смысле там не было. Формально отдельного документа о запрете не существовало, но разрешения на прокат фильм так и не получил.

Кинокартину закончили снимать в 1967 году, но пролежала она в Госфильмофонде около 20 лет. Только во время перестройки ленту восстановили в авторской редакции и вернули первоначальное длинное название. В 1987 году картину наконец показали зрителям, а сегодня она считается одной из важнейших работ Кончаловского и одним из самых честных изображений советской деревни.

Советская цензура пыталась защитить зрителя от «неправильных» мыслей, но в итоге лишь превратила запрещённые картины в легенды. То, что чиновники называли мрачностью, формализмом и идейными ошибками, позднее признали художественной смелостью. Фильмы всё-таки вернулись с полок и пережили тех, кто когда-то не разрешал их показывать. Кстати, даже великим писателям было что скрывать. Life.ru выяснил, какие зловещие приметы сводили с ума Пушкина, Толстого и Гумилёва.