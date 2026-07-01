Со вкусом власти: Как любимые блюда отражали характер Сталина, Кастро, Муссолини и Чен Ира

Спорим, вы никогда и не задумывались, что поведение за столом и выбор любимых блюд иногда говорит о человеке больше, чем его громкие речи. Гастрономические привычки выдают и политический стиль, и характер, и порой даже беды с головой. Life.ru углубился в тему кухни и вспомнил, что ели самые жестокие люди нашей планеты: Иван Грозный, Иосиф Сталин, Бенито Муссолини, Ким Чен Ир и Фидель Кастро. Интересно? Тогда читайте дальше!

Сталин: застолья, которые могли стоить жизни каждому гостю

Чем питался Иосиф Сталин и как проходили его знаменитые застолья? Фото © Nano Banana AI

Иосиф Сталин не умел готовить и вообще не хотел иметь ничего общего с готовкой. Ещё до революции диета будущего диктатора была весьма скромная. Рыба, дичь и простые продукты на несколько казённых рублей в месяц. Но уже в 1920-е годы после получения поста генерального секретаря ему стала доступна кремлёвская и «цековская» столовая, где хорошо готовили и недорого. Дома у Иосифа работала кухарка, блюда были простыми и на русский лад. Тогда он ещё не был требователен к еде и ел всё, что давали.

Вкусовые привычки поменялись в 30-е. После смерти жены в 1932 году вождь не любил оставаться один, особенно за обедом. Поэтому трапезу со Сталиным обычно разделяли около 20 человек. Такие обеды стали намного богаче, чем его старый рацион. Подавались блюда русской и кавказской кухни, а первое и второе предлагалось на выбор гостей, то есть у Иосифа Сталина на даче, где обычно устраивались такие обеды, открывался настоящий ресторан.

Вождь очень любил рыбу: дунайскую сельдь, керченскую, сибирскую нельму и налима. Также часто в его блюдах присутствовала и птица: цесарки, утки, перепёлки, цыплята, куропатки и фазаны. Особую любовь Иосиф Виссарионович питал к индюшачьей печени, а-ля фуа-гра, бараньим рёбрышкам и шашлыку из двухнедельного ягнёнка. Весьма неплохо для советского человека. Пока Сталин уплетал деликатесы, люди умирали от голода.

Многие знают и о знаменитых попойках генсека и высших членов ЦК. Анастас Микоян вспоминал о приглашениях Сталина на дачу, что там нужно будет пить много, очень много и очень крепкого алкоголя. Сам вождь пил полусладкие грузинские вина, а позже шампанское, разбавленное минералкой. А вот гостям приходилось нелегко из-за такого количества алкоголя в крови. Но зачем он спаивал гостей? На самом деле Сталин на застольях не веселился. Он проверял окружение, слушал, что говорят сильно поддатые гости с развязанными языками, наблюдал за происходящим и выделял личностей, лояльных к его власти и уже не очень.

Муссолини: чеснок, еда по команде и жуткая вонь

Чем питался итальянский диктатор Бенито Муссолини? Фото © Nano Banana AI

На фоне ночных сталинских банкетов рацион Бенито Муссолини выглядит скучным. Его любимое блюдо вряд ли понравится кому-то, кроме Муссолини. Грубо нарезанный чеснок, оливковое масло и лимонный сок. Как-то не очень похоже на вкуснейшую итальянскую кухню, согласитесь. А всё потому, что у диктатора была болезнь желудка, так что в его диете был не только чеснок, но ещё и много фруктов, простая до невозможности еда и четыре литра молока в день. Бенито Муссолини обожал демонстрировать силу, грубость, и его рацион не стал тут исключением. Обед должен был начинаться строго по расписанию, а семья к тому времени уже сидеть и ждать его за столом.

Еда хоть и была простая, но ароматы от неё были крайне сложные и специфические. Запахи стояли такие, что гостям с непривычки могло и поплохеть. Благо диктатор считал, что пищу надо принимать в одиночестве или с семьёй, которая уже привыкла к таким запахам. И ещё интересный факт: после съеденного Муссолини фирменного салата из чеснока обычно никто не хотел с ним разговаривать. Даже жена! По воспоминаниям, она предпочитала спать в детской после ужина диктатора из-за его нишевого чесночного аромата.

Ким Чен Ир: 800 тыс. долларов на коньяк и голод в стране

Любимые блюда Ким Чен Ира: самая дорогая диета диктатора. Фото © Nano Banana AI

Ким Чен Ир был настоящим гурманом. Мало кто заморачивался в еде так же, как он. Любил диктатор разные блюда — например, часто ел сашими. Обязательным условием их приготовления была живая рыба. По словам самого Чен Ира, которые так любят вспоминать историки, ему нравилось «чувствовать трепетание рыбной плоти в своём блюде». Но и рис был не просто гарниром — он должен быть подогнан зёрнышко к зёрнышку. Отбирались рисинки только одного размера, идеальной формы и зрелости. А ещё шеф-повар Кендзи Фудзимото обязан был путешествовать по всему миру в поисках редких фруктов для Кима, чешского пива, датской свинины, чёрной икры из Ирана, дорогих морепродуктов из Японии и Франции.

Корейский диктатор любил ещё и выпить. Например, на коньяк Hennessy XO он тратил до 800 000 долларов в год. Пока Иру его не запретили врачи в 1999 году. Поэтому вместо коньяка диктатор перешёл на французские вина из Бордо и Бургундии. В его погребе насчитывалось 10 000 бутылок. Рациону Ким Чен Ира можно только завидовать. И пока лидер ел датскую свинину, закусывал чёрной икрой и запивал французским вином, в стране тысячи людей умирали от голода.

Фидель Кастро: революция, молоко и 18 шариков мороженого

Что ел Фидель Кастро? Правда ли, что Кастро съедал 18 шариков мороженого? Фото © Nano Banana AI

Фидель Кастро любил масштаб и всё запретное. Любимое блюдо диктатора — черепаший суп, который запрещён во многих странах на законодательном уровне. Но густое, коричневое варево с насыщенным травянисто-мясным вкусом сводило кубинского лидера с ума. А ещё Кастро не умел есть мало (ну или не хотел). Его друг и писатель Габриэль Гарсиа Маркес вспоминал, что после обеда Фидель съедал 18 шариков мороженого.

После эмбарго Куба столкнулась с проблемами поставок молочных продуктов. 18 шариков мороженого после обеда уже не поешь… Кубинцы стали экспериментировать с молочным скотом, закупали коров, пытались наладить производство молока. Фидель издал несколько указов, направленных на налаживание молочной ситуации. Всё ради блага страны и её мороженого. Позже он со своей соратницей Селией Санчес построит знаменитый дворец мороженого.

Ещё одно пристрастие кубинского лидера — кофе. Кастро выпивал чашку кофе каждые 15 минут. Вкус, кстати, больше напоминал горячий крепкий ликёр. Фирменный рецепт кофейного шедевра от самого Фиделя Кастро: в кофейную чашку насыпать 8 ложек хорошего растворимого кофе и столько же сахара, залить эту смесь заранее заваренным кубинским кофе. Тахикардия, тревога и бессонная ночь вам обеспечены.

Появились новые идеи для застолий? Тут вам и фирменный итальянский ароматный салат, и запечённые лебеди, и горы мороженого. Любой гость будет в восторге. Только не забудьте добавить секретную приправу, без которой блюда не раскроют свой вкус, — диктатуру и власть. А если истории про диктаторов показались вам недостаточно жуткими, Life.ru нашёл тех, кто добровольно идёт туда, куда обычный человек ночью даже смотреть побоится. Российские охотники за призраками рассказали о случаях, от которых холодеет кровь.