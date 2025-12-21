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Опубликовано 21 декабря 2025, 08:00

День рождения Сталина 21 декабря: Как шикарно Коба ел и зачем устраивал легендарные застолья

Оглавление
Публичный образ Иосифа Сталина: строгий аскет
Жизнь Сталина до и после революции
Переломные тридцатые: Как Сталин познал вкус жизни
Типичное застолье Иосифа Сталина в 1940-е
Застолья Сталина с соратниками
Дипломатические ужины Иосифа Сталина

У Иосифа Сталина в 2025 году будет 146-я годовщина со дня рождения. Официального дня рождения. Рассказываем, каким Коба был в быту, что он ел и чем потчевал соратников, а также лидеров других стран. Тяжёлую юность тоже упомянем. Сталин на Life.ru.

День рождения Иосифа Сталина празднуют 21 декабря. Такова была официальная линия партии. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Getty Images / ullstein bild Dtl., © OK / Лавка Старины: антиквариат, подарки, фарфор

День рождения Иосифа Сталина празднуют 21 декабря. Такова была официальная линия партии. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Getty Images / ullstein bild Dtl., © OK / Лавка Старины: антиквариат, подарки, фарфор

Иосиф Сталин мог бы отпраздновать 21 декабря 2025 года свой 146-й день рождения, если бы не умер 72 года назад. Как питался вождь? Эта информация таинственна, но какие-то отдельные факты до нас доходят через мемуаристов. В публичном поле вождя представляли суровым аскетом, но, что было на самом деле, красноречиво показывают шикарные банкеты с коллегами по партии, а также фотографии с дипломатических ужинов. Подробности расскажем в материале.

Публичный образ Иосифа Сталина: строгий аскет

Годовщина со дня рождения Иосифа Сталина — 146-я и 21 декабря. Фото © ТАСС / Николай Кубеев

Годовщина со дня рождения Иосифа Сталина — 146-я и 21 декабря. Фото © ТАСС / Николай Кубеев

Так получилось, что официальный день рождения Иосифа Сталина приходится на зимнее солнцестояние. В гласных документах эпохи его правления вы не найдёте никаких упоминаний о шести видах грузинского вина, коньяке и дорогой рыбе. Сталин — всегда аскет, который хранит в шкафу максимум два костюма, кажется, может питаться «святым духом» и почти не прикасается к алкоголю. Но так ли это было на самом деле?

Жизнь Сталина до и после революции

Иосиф Сталин до революции жил достаточно скромно. После революции некоторое время тоже скромно жил. Фото © Wikipedia

Иосиф Сталин до революции жил достаточно скромно. После революции некоторое время тоже скромно жил. Фото © Wikipedia

По официальной версии, Сталин родился 21 декабря 1879 года в Гори, Грузия. По неофициальной версии, из метрических книг — 6 декабря 1878-го. По григорианскому календарю будет 18 декабря. Но разве это важно, если речь идёт об одной из самых влиятельных личностей в мировой истории? В детстве он посещал семинарию, но за марксистскую пропаганду — выгнали.

При Сталине кофе был только у элиты, а Хрущёв вернул напиток народу — всё про кофейную революцию
При Сталине кофе был только у элиты, а Хрущёв вернул напиток народу — всё про кофейную революцию

Потом подросток Джугашвили присоединился к революционерам, много раз попадал в тюрьмы и ссылки. Последней была Туруханская, там Иосиф Виссарионович жил при морозах -50 градусов по Цельсию и не очень хорошо питался. Зато после революции в его распоряжении оказалась партийная столовая с супами, печеньями и компотами. А дома готовила кухарка, потому что ни сам Сталин, ни его жена Надежда Аллилуева готовить не любили.

Переломные тридцатые: Как Сталин познал вкус жизни

Уже в 1930-х годах Иосиф Сталин отмечал свой день рождения 21 декабря и почувствовал вкус больших застолий. Фото © YouTube / Олег Душин

Уже в 1930-х годах Иосиф Сталин отмечал свой день рождения 21 декабря и почувствовал вкус больших застолий. Фото © YouTube / Олег Душин

Но в 1932 году Надежда Аллилуева умерла. Для Сталина это оказалось огромным ударом. Больше он не принимал пищу в одиночестве, чтобы не оставаться наедине с мыслями о смерти близкого человека. Типичные обеды Иосифа Виссарионовича теперь включали в себя около 20 участников из коллег по партии, среди которых вождь искал изменников. Вместо быстрого получасового обеда Анастас Микоян вспоминал трёхчасовые трапезы, которые состояли из нескольких блюд русской и кавказской кухни, а в качестве закусок включали такие деликатесы, как дунайская сельдь, керченская нельма и налим.

Типичное застолье Иосифа Сталина в 1940-е

Распишем, как выглядели застолья Сталина во времена Великой Отечественной и после. Фото © Getty Images / Bettmann

Распишем, как выглядели застолья Сталина во времена Великой Отечественной и после. Фото © Getty Images / Bettmann

Но уже в сороковых застолья Сталина стали куда шикарнее. Перед Великой Отечественной войной он устраивал «лакшери» ужины для своих соратников по партии. Лаврентий Берия там выступал тамадой, а все присутствующие напивались и «распускали языки» к вящему удовольствию генерального секретаря. А во время и после Второй мировой нужно было устраивать дипломатические ужины с лидерами других стран.

Застолья Сталина с соратниками

Никаких фотографий, пожалуй, найти невозможно. Или, по крайней мере, очень сложно. Есть только воспоминания в мемуарах Анастаса Микояна, Сергея Штеменко, Ивана Конева, Вячеслава Молотова, Никиты Хрущёва... Харчо, уха, щи, фазаны, куропатки, ягнята, бутерброды с красной и чёрной икрой... Даже партийные обеды 1920-х кажутся весьма аскетичными по сравнению с этими шикарными пирами, как у Ивана Грозного. Югославский политик Милован Джилас отмечал: «Сталин поглощал количества еды, огромные даже для более крупного человека».

Дипломатические ужины Иосифа Сталина

Иосиф Сталин не только праздновал день рождения 21 декабря, но и устраивал дипломатические ужины. Фото © Getty Images / IWM

Иосиф Сталин не только праздновал день рождения 21 декабря, но и устраивал дипломатические ужины. Фото © Getty Images / IWM

Но самым ярким блеском, конечно, отличались дипломатические встречи с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом, когда Россия, Великобритания и США вместе боролись против нацистской Германии. Например, Ялтинская конференция поражала своим шиком: серебряная посуда, дичь, свежая местная рыба, икра и многие другие лакомства сильно отличались от принятой в те времена дипломатической кухни, и в лучшую сторону. Потом Сталин был вынужден подстроиться под общие тренды дипломатического меню, но ему это никогда не нравилось. Рецепты были заимствованы из французской кухни — никакого русского шика с копчёными лососями и запечёнными тетеревами там не было. От дипломатической кулинарной затеи отказались примерно в 1947 году.

Таким образом Сталин прошёл несколько стадий отношения к роскоши в еде в своей жизни. От скромных семинарских обедов и ужинов к настоящим лишениям в ссылках, а потом — умеренная пища партийцев 1920-х и настоящий континентальный шик, который начался в 1930-х годах. Почитайте удивительную историю фронтовика Юрия Никулина на Life.ru. Он жил при Сталине и занимался любимым делом — смешил народ.

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