Настоящая Баба-яга — совсем не злая старуха: кем на самом деле была главная ведьма русских сказок

30 июня отмечают день рождения Бабы-яги — это повод вспомнить, что она была не просто злая старуха. В сказках Яга пугает, испытывает и помогает героям. Без привычного мультяшного образа она предстаёт сложным персонажем: то врагом, то наставницей и хранительницей знаний, без которой герой не дойдёт до финала. Давайте разбираться, где «оригинальная» Яга, а где попсовая подделка и почему жительница избушки на курьих ножках была такой важной для наших предков.

У Бабы-яги было много имён, и это уже говорит о древности образа

Что означает имя «Баба-яга»? «Баба-яга с мужиком, с плешивым стариком, скачут пляски». Фото © Wikipedia

Мы чаще всего говорим «Баба-яга», будто это обычное имя и фамилия. Но в разных славянских традициях у неё были другие варианты: Ягая, Ягишна, Егибоба, Баба-язя, Ежибаба. Перед нами не случайная старуха из одной сказки, а фольклорный образ, который узнавали в разных землях.

Само имя тоже не звучит мирно. Его связывают с раздражением, болью, чем-то чужим и отталкивающим. Есть связь и со словами, которые обозначали змей, ящериц и других гадов. Поэтому образ тянет не к уютной печке и травяному чаю, а к земле, норе, подземному миру и существам, которых человек боялся, но не мог просто вычеркнуть из картины мира.

Баба-яга не была просто ведьмой, она была проверкой для героя

В обычной страшилке всё устроено проще: злодей хочет погубить героя, герой убегает, добро побеждает. С Ягой такой схемы не выходит. В сказках встреча с ней почти всегда похожа на экзамен: герой должен не растеряться, не нагрубить, ответить правильно и понять правила чужой территории.

Яга может шипеть, грозить печью и вести себя так, будто разговор сейчас закончится очень плохо. Но после этой встречи герой часто получает дорогу, подсказку или волшебную вещь. Она не ломает сюжет, а толкает его дальше. Без Бабы-яги многие сказочные Иваны так и остались бы с большой целью и полным непониманием, куда идти.

Иногда Яга помогает, потому что герой доказал, что не зря пришёл

Почему Баба-яга помогает в сказках? Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин

Баба-яга часто даёт герою клубок, коня, собаку, совет или другой волшебный инструмент. Но не за красивые глаза. Сначала человек должен пережить неприятный разговор, выдержать страх и показать, что пришёл не случайно. Только после этого лесная хозяйка меняет тон.

Яга в народных преданиях похожа на суровую хранительницу. Она не обязана быть ласковой, ведь ей нужно отделить слабого от готового. Прошёл проверку — получи помощь. Не прошёл? Ну, тебя предупреждали. Такой персонаж гораздо интереснее обычной злодейки, потому что он не просто мешает, а заставляет героя стать умнее.

У Бабы-яги было несколько лиц, и не все они добрые

Делать из Яги мудрую бабушку с плохим характером — тоже ошибка. В одном сюжете она помогает и подсказывает дорогу. В другом бросается в погоню, если герой украл у неё волшебного помощника. В третьем держит у себя ребёнка, которого нужно срочно выручать.

И именно эта переменчивость и делает образ таким важным и неоднозначным. Баба-яга не приклеена к одной роли. Она может быть помощницей, воительницей, опасной хозяйкой леса или похитительницей. Сказка каждый раз выбирает нужную сторону Яги, поэтому зритель заранее понимает: встреча будет важной. А вот чем она закончится — вопрос открытый.

Почему главной фигурой стала именно старая женщина?

Почему Баба-яга стала старой женщиной? Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин

В Бабе-яге есть особая сила возраста. Она не юная колдунья, не красавица, не царица и не мать героя. Она старая, резкая, страшная, с костяной ногой и очень самостоятельная. В сказочном мире это отдельная власть: Яга живёт одна, никому не подчиняется и сама решает, кого пустить, кому помочь, а кого прогнать.

Такой образ мог сохранить память о старшей женщине рода, хозяйке знания, которая стоит ближе всех к древним правилам. Молодые герои бегут, ошибаются, спорят и доказывают храбрость. Яга уже всё знает. Ей не нужно нравиться. Ей нужно проверять. Поэтому она страшная: это не бабушка для уюта, а персонаж, который сильнее привычного порядка.

Кино и мультики сделали Ягу смешнее, но не стёрли её силу

Образ Бабы-яги в кино и мультиках. Кадр из мульфильма «Летучий корабль», режиссёр Гарри Бардини др. / Kinopoisk

Современная Баба-яга часто стала выступать комедийной персоной. Она ворчит, летает в ступе, машет метлой, потому что... ну, так положено! Злодейка ведь. О мотивации антагониста особо никто не заморачивается. Особенно сильно на этот образ повлияли фильмы и сказочные постановки, где Яга стала яркой, театральной, почти цирковой героиней.

Но даже в таком виде она не потеряла главное. Мы всё равно понимаем: если в сказке появилась Баба-яга, сейчас будет поворот. Герой получит испытание, узнает что-то важное или едва унесёт ноги. Смешная внешность только маскирует старую функцию. Яга по-прежнему стоит там, где обычный мир заканчивается и начинается история.

Баба-яга пережила века не из-за детской любви к злым старухам. В ней сошлись страх перед неизвестным, проверка на взрослость, власть старшего знания и помощь, которую нельзя получить просто так. Так что 30 июня можно поздравлять не бабку из избушки, а одну из самых загадочных героинь русских сказок. А если хочется продолжить путешествие по фольклору, Life.ru уже рассказывал, где в России начинается тридевятое царство и какие тайны скрывает география русских сказок.