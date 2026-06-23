Вкусная часть русской кухни: Какой бывает квас, как найти хороший в магазине и как приготовить его дома

Летом квас снова становится одним из самых популярных напитков. Одни покупают привычную бутылку по дороге домой из ближайшего продуктового, другие ищут тот самый вкус из детства, который когда-то продавали в жёлтых бочках на улицах. Но выбрать хороший квас сегодня не так просто. Производителей стало гораздо больше, а вместе с ними появились десятки разных рецептур и вкусов.

Кому-то нравится сладкий квас, кому-то более кислый и освежающий, а кто-то ищет напиток с ярким ржаным ароматом. Специалисты по безалкогольным напиткам сходятся во мнении: хороший квас должен сохранять баланс. Если он слишком сладкий, то быстро надоедает и хуже утоляет жажду. Если слишком напоминает жидкий хлеб, то теряет свою освежающую лёгкость. Именно поэтому многие до сих пор вспоминают советский бочковой квас, который был не слишком кислым и не слишком сладким.

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При этом квас ценят не только за вкус. Он отлично подходит для окрошки, холодных супов, маринадов и различных заправок. Благодаря естественному брожению напиток содержит витамины группы B и полезные микроорганизмы, а в жаркую погоду помогает утолить жажду гораздо лучше многих сладких лимонадов. Далее расскажем, каким бывает квас, на что обратить внимание при покупке и как приготовить вкусный домашний вариант своими руками.

Каким бывает квас: Основные виды и различия

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Ржаной. Готовят из хлеба, солода и закваски, отличается ярким вкусом и хорошо утоляет жажду.

Готовят из хлеба, солода и закваски, отличается ярким вкусом и хорошо утоляет жажду. Белый. Делают из пшеничного солода, часто с добавлением цельных зёрен. Его не фильтруют. Он имеет более кислый вкус и чаще используется для приготовления окрошки и холодных супов.

Делают из пшеничного солода, часто с добавлением цельных зёрен. Его не фильтруют. Он имеет более кислый вкус и чаще используется для приготовления окрошки и холодных супов. Медовый. Отличается мягким сладковатым вкусом. Он готовится путём сбраживания медового сиропа с добавлением хлеба и изюма.

Отличается мягким сладковатым вкусом. Он готовится путём сбраживания медового сиропа с добавлением хлеба и изюма. Дрожжевой. Сейчас квас часто готовят с добавлением дрожжей, которые ускоряют процесс брожения. Но традиционный способ — естественное брожение, чему способствуют солод, хлеб или сухофрукты.

Неклассические сорта для тех, кто любит эксперименты

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Немногие, наверное, знают, но сегодня найти на полках магазинов можно не только «квас из хлеба». Давно уже появились необычные, интересные вкусы. Например, клубничный квас. Один из самых ароматных летних вариантов. Его готовят на основе клубничного компота, который затем подвергается естественному брожению. В результате напиток приобретает лёгкую ягодную кислинку, приятную сладость и насыщенный аромат свежей клубники. Такой квас хорошо освежает в жару и может стать интересной альтернативой привычным лимонадам.

Яблочный квас. Этот напиток тоже создают на основе фруктового отвара или компота. Яблочный квас получается мягким, лёгким и освежающим, без резкой кислинки. В его вкусе часто ощущаются медовые и фруктовые нотки, благодаря чему он нравится даже тем, кто не любит классический хлебный квас. Особенно хорошо такой напиток утоляет жажду в летний зной.

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Свекольный квас. Один из самых необычных и одновременно самых известных видов кваса в русской народной кухне. Его ценят не только за характерный насыщенный вкус и яркий рубиновый цвет, но и за полезные свойства. Издавна свекольный квас использовали как домашний напиток для поддержания здоровья, а сторонники народной медицины считали его помощником в борьбе с повышенным давлением. Сегодня его часто включают в рацион любители здорового питания.

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Таёжный квас. Настоящая находка для тех, кто любит необычные вкусы. В его состав нередко добавляют можжевельник, хвойные настои или лесные ягоды. Благодаря этому напиток приобретает свежий смолистый аромат с характерными лесными нотками. Такой квас заметно отличается от привычного хлебного варианта и особенно нравится любителям оригинальных гастрономических экспериментов. Он словно переносит в прохладный хвойный лес даже посреди жаркого городского лета.

Тот самый домашний квас: рецепт и граммовки

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В разговоре с шеф-поваром Василием Емельяненко «Вечерняя Москва» узнала классический рецепт домашнего кваса и тонкости приготовления, чтобы потом, делая глоток, вы с наслаждением сказали: «Да, на вкус как мне бабушка в деревне в детстве делала».

Ингредиенты: ржаной хлеб (300 грамм);

вода (3 литра);

сахар (150 грамм);

сухие дрожжи (1 чайная ложка);

изюм (25 грамм).

Как приготовить домашний квас: Шаг 1. Нарежьте ржаной хлеб небольшими кубиками и отправьте в духовку. Подсушивайте до появления золотистой корочки и характерного хлебного аромата.

Нарежьте ржаной хлеб небольшими кубиками и отправьте в духовку. Подсушивайте до появления золотистой корочки и характерного хлебного аромата. Шаг 2. Готовые сухарики переложите в большую кастрюлю, залейте водой и оставьте на несколько часов, чтобы напиток набрал вкус и цвет.

Готовые сухарики переложите в большую кастрюлю, залейте водой и оставьте на несколько часов, чтобы напиток набрал вкус и цвет. Шаг 3. Когда настой станет насыщенным, процедите его через марлю или мелкое сито. Это поможет избавиться от хлебных крошек и сделать будущий квас более прозрачным.

Когда настой станет насыщенным, процедите его через марлю или мелкое сито. Это поможет избавиться от хлебных крошек и сделать будущий квас более прозрачным. Шаг 4. Добавьте сахар и тщательно перемешайте, пока он полностью не растворится. После этого всыпьте сухие дрожжи и ещё раз размешайте содержимое кастрюли.

Добавьте сахар и тщательно перемешайте, пока он полностью не растворится. После этого всыпьте сухие дрожжи и ещё раз размешайте содержимое кастрюли. Шаг 5. Поставьте заготовку в тёплое место примерно на 10–12 часов. За это время начнётся процесс брожения, благодаря которому квас приобретёт характерный вкус и лёгкую газированность.

Поставьте заготовку в тёплое место примерно на 10–12 часов. За это время начнётся процесс брожения, благодаря которому квас приобретёт характерный вкус и лёгкую газированность. Шаг 6. Разлейте напиток по бутылкам или банкам, плотно закройте и уберите в холодильник минимум на сутки. После охлаждения домашний квас будет готов к подаче. Пить его лучше хорошо охлаждённым.

Квас — это один из самых узнаваемых летних напитков, который успешно пережил не только смену времён, но и разные гастрономические заскоки. Сегодня можно найти десятки его разновидностей, но главным при выборе всё ещё остаётся обращать внимание на состав и не гнаться за чрезмерной сладостью, ведь хороший квас ценится прежде всего за освежающий вкус и лёгкую кислинку. Кстати, 17 июня был День кваса, тогда Life.ru подробно разобрал, такой ли это безопасный напиток и какое количество напитка в день считается безобидной дозой.