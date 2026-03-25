Останки легендарного мушкетёра д’Артаньяна нашли спустя 350 лет под алтарём

В голландском городе Маастрихт археологи сделали сенсационную находку. С высокой вероятностью им удалось обнаружить скелет знаменитого командира королевских мушкетёров Шарля де Бац де Кастельмора, известного миру как д’Артаньян. Об этом сообщает телеканал NOS.

Останки нашли случайно в феврале, когда ремонтировали просевший пол в местной церкви. Скелет покоился под алтарём — в месте, которое в XVII веке отводили только для погребения знати и высокопоставленных персон.

Ключевыми уликами стали два артефакта: мушкетная пуля, застрявшая в районе грудной клетки, и французская монета, лежавшая рядом с телом. Это совпадает с историческими хрониками — прославленный мушкетёр погиб в 1673 году именно при осаде Маастрихта, получив ранение в грудь или горло.

До сих пор точное место упокоения героя романов Дюма оставалось загадкой. Считалось, что из-за непрекращающихся боёв его похоронили прямо на поле боя, но теперь исследователи склоняются к версии о полноценном захоронении.

Чтобы развеять последние сомнения, образец ДНК отправили в лабораторию Мюнхена. Учёным предстоит сравнить его с генетическим материалом предполагаемых потомков рода де Бац.

«Мы ожидаем результатов экспертизы, но на данный момент ничто не противоречит тому, что это останки д’Артаньяна», — поделился с журналистами археолог Вим Дейкман, участвовавший в раскопках.

Результаты генетической экспертизы должны быть обнародованы в ближайшее время.

Д’Артаньян — главный герой романов Александра Дюма «Три мушкетёра» и его продолжений, образ которого основан на реальной исторической фигуре гасконского дворянина Шарля де Баца де Кастельмора. В книге это отважный, хитрый и благородный гасконец, который отправляется в Париж, чтобы стать мушкетёром, и вскоре становится неразлучным другом трёх прославленных королевских мушкетёров — Атоса, Портоса и Арамиса. Вместе они служат королю Людовику XIII, сражаются с интригами кардинала Ришельё и прославляют девиз «Один за всех, и все за одного». Приключения мушкетёров неоднократно экранизировали. Для российских зрителей образ д’Артаньяна неразрывно связан с Михаилом Боярским.