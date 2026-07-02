Скелет «д’Артаньяна» из храма в Нидерландах оброс новыми тайнами

Учёные из Университета прикладных наук Saxion и археологического бюро BAAC не смогли подтвердить, что обнаруженные под церковью в Маастрихте человеческие останки принадлежат мушкетёру д’Артаньяну. Об этом сообщил телеканал RTL.

Специалисты отмечают, что ни подтвердить, ни опровергнуть гипотезу не удалось. Сложность связана с тем, что кости ранее были перемешаны при раскопках, и к началу исследований в 2026 году сохранилась лишь часть скелета. При этом некоторые данные совпадают с историческими сведениями. По оценке исследователей, останки принадлежат мужчине ростом около 174 см, умершему в возрасте 44–66 лет.

Радиоуглеродный анализ показал, что кости относятся к периоду между 1500 и 1900 годами, однако точнее датировать их пока невозможно. Также выявлены особенности рациона, включая регулярное употребление морской рыбы, что вызвало дополнительные вопросы у учёных, так как мушкетёр жил вдали от побережий.

Исследователи продолжают работу и планируют провести анализ древней ДНК, чтобы уточнить происхождение останков и, возможно, сравнить его с предполагаемыми потомками д’Артаньяна.

Напомним, в голландском городе Маастрихт археологи сделали сенсационную находку. Предполагалось, что им удалось обнаружить скелет д’Артаньяна. Однако предполагаемые останки было трудно идентифицировать. В РАН скептически отнеслись к находке. Даже если выяснится, что кости действительно принадлежат реальному прототипу героя Александра Дюма, это будет иметь скорее мемориальное значение, например, позволит достойно перезахоронить мушкетёра на родине.