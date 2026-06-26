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26 июня, 12:43

«Очередная сенсация»: В РАН скептически отнеслись к обнаружению останков д’Артаньяна

Историк Чудинов: Обнаружение возможных останков д’Артаньяна не повлияет на науку

Обложка © Wikipedia / Marimarina

Обложка © Wikipedia / Marimarina

Предполагаемое обнаружение могилы легендарного мушкетёра Шарля д’Артаньяна в Нидерландах вряд ли станет важным событием для исторической науки, полагает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Чудинов.

По его словам, подлинность найденных останков ещё предстоит подтвердить экспертизой. Даже если выяснится, что они действительно принадлежат реальному прототипу героя Александра Дюма, это будет иметь скорее мемориальное значение, например, позволит достойно перезахоронить его прах на родине.

Опубликовано фото останков легендарного мушкетёра д’Артаньяна
Опубликовано фото останков легендарного мушкетёра д’Артаньяна

«История с останками якобы д’Артаньяна не более чем информационный повод для очередной сенсации», — сыронизировал собеседник RT.

Он напомнил, что настоящий д’Артаньян был офицером, сделавшим карьеру при дворе короля Людовика XIV и погибшим при осаде Маастрихта. При этом реальный человек заметно отличался от литературного образа, который создал Дюма.

В Подмосковье нашли останки обитателей морских глубин возрастом 315 млн лет
В Подмосковье нашли останки обитателей морских глубин возрастом 315 млн лет

Напомним, в голландском городе Маастрихт археологи сделали сенсационную находку. С высокой вероятностью им удалось обнаружить скелет д’Артаньяна. Однако предполагаемые останки не подлежат идентификации.

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Борис Эльфанд
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