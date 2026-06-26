«Очередная сенсация»: В РАН скептически отнеслись к обнаружению останков д’Артаньяна

Предполагаемое обнаружение могилы легендарного мушкетёра Шарля д’Артаньяна в Нидерландах вряд ли станет важным событием для исторической науки, полагает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Чудинов.

По его словам, подлинность найденных останков ещё предстоит подтвердить экспертизой. Даже если выяснится, что они действительно принадлежат реальному прототипу героя Александра Дюма, это будет иметь скорее мемориальное значение, например, позволит достойно перезахоронить его прах на родине.

«История с останками якобы д’Артаньяна не более чем информационный повод для очередной сенсации», — сыронизировал собеседник RT.

Он напомнил, что настоящий д’Артаньян был офицером, сделавшим карьеру при дворе короля Людовика XIV и погибшим при осаде Маастрихта. При этом реальный человек заметно отличался от литературного образа, который создал Дюма.

Напомним, в голландском городе Маастрихт археологи сделали сенсационную находку. С высокой вероятностью им удалось обнаружить скелет д’Артаньяна. Однако предполагаемые останки не подлежат идентификации.