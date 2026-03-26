Опубликовано фото останков легендарного мушкетёра д’Артаньяна

Фото скелета, который может принадлежать д’Артаньяну, появилось в СМИ. Снимки опубликовали после находки в Маастрихте, сообщает NOT. Речь идёт о Шарле де Бац де Кастельморе, графе д’Артаньяне.

Останки обнаружили в одной из церквей во время ремонта после просадки пола. В захоронении нашли французскую монету. В области груди зафиксировали фрагменты мушкетной пули, что совпадает с описаниями гибели военачальника.

Исторические данные указывают, что д’Артаньян погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. По одной из версий, его похоронили на месте из-за продолжающихся боевых действий. Образцы ДНК направили на экспертизу. Специалисты планируют сравнить их с генетическим материалом потомков рода де Бац.

Тем временем, британские парламентарии и археологи бьют тревогу: в музеях Соединённого Королевства хранятся сотни тысяч человеческих останков, вывезенных в колониальную эпоху, и далеко не все они содержатся с должным почтением. Речь идёт о поистине шокирующих масштабах. В фондах британских музеев пылятся целые скелеты, мумии, черепа, фрагменты кожи, зубы, ногти и даже скальпы. Общее число таких предметов перевалило за 263 тысячи. Причём как минимум 37 тысяч из них имеют зарубежное происхождение — главным образом из стран, которые раньше были британскими колониями.