Кости как трофеи: Британские музеи десятилетиями хранят 260 тысяч частей тел убитых

Британские парламентарии и археологи бьют тревогу: в музеях Соединённого Королевства хранятся сотни тысяч человеческих останков, вывезенных в колониальную эпоху, и далеко не все они содержатся с должным почтением. Как выяснило издание The Guardian, многие экспонаты десятилетиями лежат без описи, а условия их хранения вызывают серьёзные этические вопросы.

Речь идёт о поистине шокирующих масштабах. В фондах британских музеев пылятся целые скелеты, мумии, черепа, фрагменты кожи, зубы, ногти и даже скальпы. Общее число таких предметов перевалило за 263 тысячи. Причём как минимум 37 тысяч из них имеют зарубежное происхождение — главным образом из стран, которые раньше были британскими колониями.

Абсолютным лидером по количеству подобных артефактов является лондонский Музей естественной истории. Кембриджский университет, в свою очередь, владеет крупнейшей коллекцией останков африканского происхождения.

Историки поясняют: значительная часть тел была изъята с кладбищ и полей сражений колониальными чиновниками. Они служили либо военными трофеями, либо материалом для сомнительных научных изысканий, в том числе в области евгеники.

Сегодня ситуация усугубляется хаосом в учёте. Из 241 учреждения лишь сотня смогла предоставить внятные данные о своих фондах. Некоторые музеи и вовсе хранят останки в картонных коробках, понятия не имея, кому именно они принадлежали и при каких обстоятельствах попали в Британию.

На этом фоне звучат призывы к наведению порядка. Парламентарии требуют от Минкультуры создать единый национальный реестр человеческих останков и прописать чёткие правила их возвращения на родину. В Музее естественной истории уже заявили, что готовы идти навстречу.

