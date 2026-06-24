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24 июня, 08:01

В Подмосковье нашли останки обитателей морских глубин возрастом 315 млн лет

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Московской области обнаружены останки морских ежей возрастом около 315 миллионов лет. Речь идёт о фрагментах панцирей и игл рода Archaeocidaris — обитателей древних тёплых палеозойских морей. Об этом рассказали в Краеведческом обществе Одинцова.

Находка была сделана во время экспедиции в действующий известняковый карьер у деревни Киселиха, который исследователи называют своеобразной «машиной времени». За время маршрута протяжённостью около четырёх километров участники смогли изучить окаменелости древних морских организмов.

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«Этот карьер вскрывает на огромной площади древние донные отложения. <...> Возраст вскрытых пород оценивается специалистами в 307–315 миллионов лет», — цитирует участников экспедиции интернет-издание Regions.ru.

Помимо морских ежей, они собрали коллекцию ископаемых кораллов, губок, брахиопод, двустворчатых моллюсков и морских лилий. Однако наибольший интерес вызвали именно Archaeocidaris — вымерший род правильных морских ежей, внешне похожих на современных, но отличавшихся строением.

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Борис Эльфанд
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