В Подмосковье нашли останки обитателей морских глубин возрастом 315 млн лет

В Московской области обнаружены останки морских ежей возрастом около 315 миллионов лет. Речь идёт о фрагментах панцирей и игл рода Archaeocidaris — обитателей древних тёплых палеозойских морей. Об этом рассказали в Краеведческом обществе Одинцова.

Находка была сделана во время экспедиции в действующий известняковый карьер у деревни Киселиха, который исследователи называют своеобразной «машиной времени». За время маршрута протяжённостью около четырёх километров участники смогли изучить окаменелости древних морских организмов.

«Этот карьер вскрывает на огромной площади древние донные отложения. <...> Возраст вскрытых пород оценивается специалистами в 307–315 миллионов лет», — цитирует участников экспедиции интернет-издание Regions.ru.

Помимо морских ежей, они собрали коллекцию ископаемых кораллов, губок, брахиопод, двустворчатых моллюсков и морских лилий. Однако наибольший интерес вызвали именно Archaeocidaris — вымерший род правильных морских ежей, внешне похожих на современных, но отличавшихся строением.

Ранее в Аргентине обнаружили новый вид динозавра, напоминавшего трёхметровую цаплю. Палеонтологи описали вид динозавра Kank australis, который около 70 млн лет назад жил на юге Патагонии.