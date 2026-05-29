В Аргентине обнаружили новый вид динозавра, напоминавшего трёхметровую цаплю

Палеонтологи описали новый вид динозавра Kank australis, который около 70 млн лет назад жил на юге Патагонии в Аргентине. Исследование опубликовал журнал Journal of Vertebrate Paleontology.

Учёные изучили ископаемые останки, найденные недалеко от города Эль-Калафате в провинции Санта-Крус. Среди находок оказались зубы, позвонки и кости пальцев, которые позволили выделить новый вид.

«Новый динозавр был похож на хищную птицу, питался рыбой и вёл себя подобно современным цаплям. Предполагается, что он достигал трёх метров в длину», — уточняется в исследовании.

Палеонтолог Матиас Мотта из Аргентинского музея естественных наук в Буэнос-Айресе объяснил происхождение названия динозавра. По его словам, родовое имя Kank отсылает к мифу коренного народа теуэльче из Патагонии. Учёный рассказал, что Канк в этом мифе связан с древним гигантским нанду. Считалось, что его шаги оставили следы пальцев на небе и сформировали созвездие Чойолс, которое европейцы знают как Южный Крест. Это созвездие указывает на южные районы планеты, где и нашли останки динозавра. Видовое название australis означает «южный» и также связано с местом находки.

Ранее в американском штате Нью-Мексико палеонтологи нашли окаменелость крупного тираннозавра возрастом около 74 млн лет. Исследователи изучили массивную большеберцовую кость длиной 96 см из отложений формации Хантер-Уош. По её размерам учёные оценили массу хищника в четыре-пять тонн. Анатомия кости показала сходство с поздними тираннозаврами, включая Tyrannosaurus rex. Авторы работы рассмотрели несколько версий происхождения находки и назвали наиболее вероятной связь с ранними представителями группы Tyrannosaurini. Открытие поддерживает версию о более раннем появлении гигантских тираннозавров и различиях между северными и южными популяциями древней Ларамидии.