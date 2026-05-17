Древний гигант: В Нью-Мексико найден пятитонный предок тираннозавра

В американском штате Нью-Мексико палеонтологи раскопали окаменелость гигантского тираннозавра возрастом около 74 миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Учёные изучили массивную большеберцовую кость длиной 96 сантиметров, найденную в отложениях формации Хантер-Уош. Такие размеры позволили оценить массу древнего хищника в четыре-пять тонн, что делает его одним из крупнейших хищных динозавров региона. Анатомия кости указывает на сходство с поздними тираннозаврами, включая Tyrannosaurus rex.

Исследователи рассмотрели несколько версий происхождения находки, включая принадлежность к уже известному виду Bistahieversor sealeyi или к ранее неизвестной линии. Наиболее вероятной признана связь с ранними представителями группы Tyrannosaurini. Открытие подтверждает гипотезу о более раннем появлении гигантских тираннозавров и о существенных различиях между северными и южными популяциями древней Ларамидии.