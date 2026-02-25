«Парк Юрского периода» нам врал! Тираннозавр Рекс бегал на цыпочках, «как восьмитонная курица»

Образ тираннозавра Рекса из «Парка Юрского периода», сотрясающего землю тяжёлой поступью, возможно, придётся пересмотреть. Новое исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, доказывает: самый свирепый хищник мелового периода передвигался на цыпочках, подобно современным птицам.

Учёные проанализировали ископаемые следы тираннозавров и анатомию их нижних конечностей, особое внимание уделив строению стопы и хвоста. Оказалось, что тираннозавр ставил на землю сначала переднюю часть стопы, а не пятку. Чтобы разогнаться, он использовал не длинные размашистые шаги, а короткие и частые, быстро перебирая ногами.

Палеонтолог Стив Бруссатте, не участвовавший в исследовании, образно прокомментировал выводы коллег, назвав хищника «восьмитонной курицей».

«Это исследование показывает, что даже культовый T. rex ходил довольно по-птичьи», — добавил он.

Моделирование также показало, что молодые тираннозавры могли развивать скорость более 11 метров в секунду, тогда как взрослые особи двигались заметно медленнее — примерно со скоростью современного комодского варана. Это может означать, что динозавры разных возрастов охотились на разную добычу.

