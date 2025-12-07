Путин в Индии
7 декабря, 13:27

Любопытный турист случайно нашёл следы динозавров возрастом 200 миллионов лет

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / metha1819

В китайской провинции Сычуань обнаружены окаменелые следы динозавров, возраст которых оценивается примерно в 200 миллионов лет. Как сообщает газета China Daily, уникальную находку на скалах в уезде Дуцзянъянь первоначально заметил турист.

Подлинность следов подтвердила исследовательская группа под руководством палеонтолога Син Лида. Учёные также обнаружили рядом окаменевшие фрагменты древесины — пни и бревна, что помогает восстановить картину древней экосистемы. По словам Син Лида, следы сохранились в четырёх слоях породы, что указывает на длительное присутствие динозавров в этом районе.

Эта находка имеет большое значение для науки, так как поможет лучше понять ранние этапы эволюции динозавров на территории современного Китая.

Владелец девяти квартир из Китая попался полиции со скелетами динозавров на $15,6 млн
Ранее Life.ru рассказывал, как в Аргентине нашли яйцо динозавра возрастом 70 млн лет. Обнаружение стало неожиданным для учёных, поскольку яйца хищных динозавров с целой скорлупой являются исключительной редкостью в палеонтологических находках.

