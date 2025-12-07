Любопытный турист случайно нашёл следы динозавров возрастом 200 миллионов лет

В китайской провинции Сычуань обнаружены окаменелые следы динозавров, возраст которых оценивается примерно в 200 миллионов лет. Как сообщает газета China Daily, уникальную находку на скалах в уезде Дуцзянъянь первоначально заметил турист.

Подлинность следов подтвердила исследовательская группа под руководством палеонтолога Син Лида. Учёные также обнаружили рядом окаменевшие фрагменты древесины — пни и бревна, что помогает восстановить картину древней экосистемы. По словам Син Лида, следы сохранились в четырёх слоях породы, что указывает на длительное присутствие динозавров в этом районе.

Эта находка имеет большое значение для науки, так как поможет лучше понять ранние этапы эволюции динозавров на территории современного Китая.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Аргентине нашли яйцо динозавра возрастом 70 млн лет. Обнаружение стало неожиданным для учёных, поскольку яйца хищных динозавров с целой скорлупой являются исключительной редкостью в палеонтологических находках.