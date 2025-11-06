Владелец девяти квартир из Китая попался полиции со скелетами динозавров на $15,6 млн

Британская полиция изъяла у гражданина Китая Су Бинхая скелеты динозавров на сумму 15,6 миллиона долларов. Его также подозревают в крупной афере с отмыванием денег, сообщает Bloomberg.

По судебному соглашению, Су Бинхай согласился отказаться от трёх полных окаменелых скелетов. Также он отдал девять лондонских квартир примерно за 15 миллионов фунтов стерлингов, но сможет оставить себе 25% от всей выручки от продажи.

«Останки динозавра возрастом от 145 до 157 миллионов лет включают в себя самку аллозавра с детёнышем, а также стегозавра», — указано в материале.

Скелеты были куплены на аукционе Christie's в 2024 году. Полиция также конфисковала 11 китайских артефактов, приобретённых на аукционе Sotheby’s.

Ранее Су Бинхая разыскивали за участие в крупнейшем деле об отмывании денег в Сингапуре. Однако власти страны отозвали уведомление Интерпола о его аресте после заключения соглашения о конфискации активов в пользу государства.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Аргентине нашли яйцо динозавра возрастом 70 млн лет. Находка стала полным сюрпризом, поскольку яйца плотоядных древних ящеров с неповреждённой скорлупой находят крайне редко