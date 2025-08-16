Меловой период в России: Стало известно, какие динозавры жили у нас до русов

Территория России миллионы лет назад была домом для десятков видов динозавров — от пернатых миниатюрных ящеров до гигантских хищников. Об этом напомнило издание РИА «ФедералПресс».

Одним из ключевых мест палеонтологических находок является Кемеровская область. В Шестаковском комплексе учёные обнаружили останки пситтакозавра сибирского — небольшого травоядного динозавра с клювом, жившего в раннем меловом периоде. Кроме него, в регионе нашли кости сибиротитана (гигантского зауропода) и хищного килеска.

Еще одним важным открытием стал кулиндадромеус забайкальский, обнаруженный в долине реки Кулинда. Этот небольшой пернатый динозавр, вероятно, вёл ночной образ жизни. По данным палеонтологов, он доказывает, что перья появились у ящеров гораздо раньше, чем предполагалось.

На Дальнем Востоке, в Амурской области, были найдены останки одних из последних динозавров мелового периода — амурозавра и олоротитана. Эти утконосые гиганты достигали 12 метров в длину.

В Красноярском крае, в Березовском карьере, палеонтологи обнаружили килеска — одного из древнейших хищников России. Этот предок тираннозавров, живший около 165 млн лет назад, имел мощные челюсти и острые зубы, несмотря на скромные размеры — всего 5 метров в длину.