В Аргентине нашли яйцо динозавра возрастом 70 млн лет

В Аргентине обнаружено прекрасно сохранившееся яйцо динозавра, возраст которого оценивается в 70 миллионов лет. Об этой редкой находке сообщили палеонтологи из Музея естественных наук Аргентины, пишет LADBible.

Исследователь Гонсало Муньос признался, что находка стала полным сюрпризом, поскольку яйца плотоядных динозавров с неповреждённой скорлупой находят крайне редко.

«Это был полный и абсолютный сюрприз. Нечасто можно найти яйцо возможного плотоядного динозавра, тем более в таком состоянии», — рассказал исследователь Гонсало Муньос.

Учёные предполагают, что яйцо могло принадлежать хищному тероподу Bonapartenykus. Специалисты отметили, что сохранность настолько идеальна, что объект выглядит так, будто его отложили недавно. Для проверки гипотезы команда планирует провести высокоточное сканирование, чтобы обнаружить возможные остатки эмбриона внутри яйца.

