Нападение Тирекса: Мужчина застрял головой в пасти динозавра – видео

В парке китайского города Чанчунь (провинция Гирин) произошёл необычный инцидент. Мужчина из любопытства засунул голову в пасть движущейся модели динозавра, после чего механизм неожиданно захлопнулся.

В Китае мужчина пострадал от укуса движущейся модели динозавра.

Пострадавший оказался зажат в зубах Тираннозавра (Тирекса). К счастью, он отделался испугом и несколькими царапинами на шее. Сам мужчина признался, что просто хотел проверить, как работает модель, но не ожидал, что она может напасть.

К слову, тираннозавр Рекс передвигался на цыпочках, как современные птицы, ставя на землю переднюю часть стопы, а не пятку, и используя короткие частые шаги. Палеонтолог Стив Бруссатте назвал хищника «восьмитонной курицей», отметив, что даже культовый T. rex ходил «по-птичьи». Это может изменить образ тираннозавра из «Парка Юрского периода».