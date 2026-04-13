13 апреля, 14:25

Нападение Тирекса: Мужчина застрял головой в пасти динозавра – видео

Мужчина застрял головой в пасти движущейся модели динозавра в парке в Китае

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В парке китайского города Чанчунь (провинция Гирин) произошёл необычный инцидент. Мужчина из любопытства засунул голову в пасть движущейся модели динозавра, после чего механизм неожиданно захлопнулся.

В Китае мужчина пострадал от укуса движущейся модели динозавра. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / china insider

Пострадавший оказался зажат в зубах Тираннозавра (Тирекса). К счастью, он отделался испугом и несколькими царапинами на шее. Сам мужчина признался, что просто хотел проверить, как работает модель, но не ожидал, что она может напасть.

Любопытный турист случайно нашёл следы динозавров возрастом 200 миллионов лет

К слову, тираннозавр Рекс передвигался на цыпочках, как современные птицы, ставя на землю переднюю часть стопы, а не пятку, и используя короткие частые шаги. Палеонтолог Стив Бруссатте назвал хищника «восьмитонной курицей», отметив, что даже культовый T. rex ходил «по-птичьи». Это может изменить образ тираннозавра из «Парка Юрского периода».

Анастасия Никонорова
