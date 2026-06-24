Археологи раскопали древнюю могилу в центре Европу: 77 тел, но ни одного черепа

В Словакии археологи при раскопках неолитического поселения Врабле-Вельке-Легембы обнаружили захоронение возрастом около семи тысяч лет, в котором находились останки не менее 78 человек. Особенность находки состоит в том, что у 77 скелетов отсутствовали черепа. Об этом сообщили в пресс-службе Кильского университета имени Кристиана Альбрехта.







Раскопки ведутся с 2022 года на территории одного из крупнейших поселений культуры линейно-ленточной керамики в Центральной Европе. По данным исследователей, здесь зафиксированы следы более 300 жилищ, распределённых по трём районам, причём в отдельные периоды одновременно могли существовать до 80 построек. Поселение функционировало примерно между 5250 и 4950 годами до нашей эры.

Останки были обнаружены у входа в древнее поселение. Скелеты лежали без чёткой системы и частично перекрывали друг друга. В одном случае сохранились останки ребёнка с черепом, что выделяется на фоне основной массы находок. Анализ костей показал, что черепа, вероятнее всего, были отделены вскоре после смерти, без признаков насильственного обезглавливания в бою или при казни. Это указывает на преднамеренное посмертное вмешательство, а не на следы массового убийства.

В рамках продолжающегося проекта по изучению неолитических тел планируется расширенный анализ костных останков. Учёные намерены определить возраст и биологические характеристики погибших, изучить следы возможных воздействий на кости, а также провести изотопные и ДНК-исследования. Это должно помочь уточнить происхождение людей, их рацион и степень родства внутри группы.

Учёные рассматривают несколько версий: от ритуальных практик до особых способов обращения с телами и возможного отдельного хранения черепов. При этом прямых доказательств конкретного обряда пока нет. Исследователи отмечают, что подобные находки известны и в других памятниках культуры линейно-ленточной керамики, где фиксируются нетипичные формы обращения с останками. Однако их смысл и функция до конца не ясны и требуют дальнейшего изучения.

Тем временем в польской деревне Пень археологи сделали удивительное открытие. На кладбище XVII века они обнаружили необычные захоронения людей, которых, возможно, боялись или отвергали при жизни. У останков нашли серпы на шее, замки на ногах и камни на телах. По мнению исследователей, эти меры применялись, чтобы «удержать» тех, кого считали вампирами. Профессор Дариуш Полинский рассказал, что встретить такое количество странных могил в одном месте — большая редкость. Среди находок — женщина с признаками запущенного сифилиса, мужчина, рядом с коленом которого был маленький ребёнок, и беременная женщина с сохранившимся плодом.