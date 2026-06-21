В Сибири учёные открыли новый вид древних моллюсков мелового периода

Исследователи из Сибири обнаружили новый вид вымерших головоногих моллюсков. Речь идет о белемнитах, которые населяли океаны в юрский и меловой периоды. Эту информацию распространило Министерство науки и высшего образования РФ.

«Новый вид вымерших головоногих моллюсков белемнитов, представителей фауны юрского и мелового периодов, найден на полуострове Нордвик учеными Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН», — цитирует источник РИА «Новости».

Специалисты установили возраст находки. Он составляет 139 миллионов лет. Эта цифра превышает предыдущие оценки для данного геологического слоя на шесть миллионов лет. Открытие заставило ученых пересмотреть хронологию и дополнить список древних организмов с полуострова Нордвик.

Белемниты приходились родственниками современным осьминогам и каракатицам. Их тело напоминало торпеду, а на голове располагались крупные глаза и десять щупалец с присосками. Для защиты от врагов эти моллюски использовали чернильный мешок. Белемниты вели хищный образ жизни и охотились на рыб или других беспозвоночных. Отдельные виды вырастали до четырех метров в длину.

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