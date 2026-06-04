В Анголе обнаружен новый вид пауков, светящихся под ультрафиолетом

Международная группа учёных обнаружила десятки возможных новых видов животных на востоке Анголы. Среди находок есть паук, который светится синим под ультрафиолетом, сообщил CNN со ссылкой на главу экспедиции Роба Тейлора.

Исследователи работали на высокогорном плато Лисима. Этот район объединяет болота, луга и леса. При этом он остаётся малоизученным из-за сложного рельефа и последствий многолетней гражданской войны. Экспедиция Cassai Life Atlas прошла в феврале. Её организовали специалисты проекта Wilderness Project. Учёные изучали местную фауну и нашли несколько видов, которые, вероятно, раньше не описывали в научных работах.

Среди главных находок оказался увенчанный паук-бокоход. Под ультрафиолетовым излучением он даёт синее свечение. Причину этой особенности специалисты пока не установили.

Также учёные нашли паука-кругопряда из рода Eresus. Он похож на ядовитую разновидность божьей коровки. Такая мимикрия может защищать его от хищников. Ещё одной находкой стал бронированный сверчок. Специалисты допускают, что он, как и его родственники, может выделять гемолимфу для защиты. Такой механизм помогает отпугивать нападающих.

Всего участники экспедиции нашли восемь возможных новых видов стрекоз и столько же видов мотыльков. Кроме того, они обнаружили три новых вида кузнечиков и близких к ним насекомых. Тейлор отметил, что публикация научных результатов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее сообщалось, что в центральной части России из-за изменения климата растёт число видов насекомых. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин заявил, что в будущем в Подмосковье может прижиться каракурт из семейства чёрных вдов. Пока климат региона остаётся для него не самым подходящим, однако в долгосрочной перспективе условия могут измениться. По прогнозам специалистов, в ближайшие пять-семь лет в области может появиться боливария короткокрылая — вид богомола, который уже встречается в Воронежской и Тамбовской областях. Также к 2030-м годам из южных регионов могут прийти фаланги, а южная аргиопа уже вытесняет местных пауков-крестовиков.