К деньгам! Суеверный слесарь стал миллионером после встречи с пауком в ванной

Необычная примета помогла жителю Владимирской области сорвать крупный куш. Евгений, работающий слесарем, заметил утром в ванной комнате огромного паука. Мужчина вспомнил народное поверье, согласно которому такие встречи сулят финансовую прибыль, и решил попытать удачу в государственной лотерее. Об истории пишет РИА «Новости».

Интуиция не подвела россиянина. Во время 171453-го тиража игры «Всё или ничего» был разыгран суперприз, составивший 56 117 477 рублей. Счастливым обладателем этой суммы стал именно он.

Уникальность ситуации заключается в правилах розыгрыша. Чтобы забрать главный приз, участнику необходимо либо угадать все 12 чисел из 24, либо, наоборот, не выбрать ни одного верного значения.

Именно второй вариант принёс Евгению невероятный успех. Игнорируя все предложенные комбинации, он умудрился не угадать ни единого числа, что в итоге обернулось для него многомиллионным состоянием.

Теперь скромный труженик планирует распорядиться свалившимся на голову богатством. Подобные истории напоминают, что иногда даже случайный визит членистоногого гостя может кардинально изменить жизнь человека.

