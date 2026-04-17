Трудяга из народа выиграл более 17 млн рублей в лотерее благодаря стратегии

Житель Башкортостана стал мультимиллионером, выиграв более 17 миллионов рублей в онлайн-лотерее. Удача пришла сразу с двух билетов — с противоположными результатами. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей.

Победителем оказался работник горнодобывающей отрасли по имени Иршат. Он приобрёл пять билетов: два из них принесли выигрыш. Каждый оказался оценён в 8 692 932 рубля, что в сумме дало более 17 миллионов. Особенность игры заключается в том, что суперприз можно получить как при полном совпадении всех чисел, так и при отсутствии совпадений. Именно такую стратегию и применил участник.

В одном случае ему удалось угадать все числа, а в другом — ни одного. Такой результат обеспечил двойной крупный выигрыш. Сам победитель рассказал, что с детства увлекается математикой и любит числовые игры. При выборе комбинаций он ориентировался на цифры, которые ему нравятся.

Сообщение о победе пришло после рабочей смены, когда он уже собирался отдыхать. Неожиданная новость вызвала сильные эмоции — мужчина признался, что от волнения у него дрожало тело. Пока что он не определился, как распорядится деньгами. Другим участникам он пожелал верить в удачу и не отказываться от своих целей.

Ранее в Париже прошёл необычный благотворительный розыгрыш, главным призом которого стала картина Пабло Пикассо. Участник лотереи приобрёл билет за 100 евро и в итоге стал обладателем произведения искусства стоимостью около миллиона евро — это примерно 89 миллионов рублей.