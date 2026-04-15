Москвич выиграл суперприз лотереи в 33 млн рублей, не угадав ни одного числа
Обложка © ChatGPT / Life.ru
Житель Москвы стал обладателем суперприза в лотерее, не угадав ни одного числа. Выигрыш составил более 33 миллионов рублей, сообщили организаторы.
Счастливчиком оказался участник 169218-го тиража государственной лотереи «Всё или ничего» Роман Т. Розыгрыш состоялся 16 марта 2026 года. В компании пояснили, что правила этой лотереи допускают два варианта выигрыша суперприза: либо угадать все 12 чисел из 24, либо не угадать ни одного.
«Отмечал либо случайную комбинацию… Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего!» — говорит Роман.
По словам победителя, раньше ему уже удавалось выигрывать суммы от 10 до 350 тысяч рублей, однако на такой результат он не рассчитывал. Роман воспитывает двоих детей и после завершения карьеры в госслужбе занимается семьёй и хозяйством. Полученные деньги он планирует направить на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля и образование детей.
Ранее Life.ru рассказывал, как житель Великобритании выиграл в лотерею 10,6 миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 млрд рублей), но так и не пришёл забирать свой приз. Теперь средства обещают направить на благотворительные цели.
