Ямалец сорвал куш в 13 миллионов рублей и до сих пор не забрал деньги

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа стал обладателем суперприза в лотерее — 13 миллионов рублей. Однако победитель пока не обращался к организаторам за выигрышем. Розыгрыш состоялся 13 апреля 2026 года, сообщили URA.RU представители лотереи.

«13 апреля 2026 года в 30066-м тираже лотереи был разыгран суперприз — 13 109 580 рублей. Победителем стал житель Ямало-Ненецкого автономного округа», — рассказал собеседник агенства.

Новоиспечённый миллионер, вероятно, ещё не знает о своём везении, поэтому до сих пор не объявился в лотерейном центре. Известно лишь, что ямалец приобрёл билет за 600 рублей через мобильное приложение. По словам организаторов, северянин угадал числа в первом поле билета: 1, 15, 19, 7, 8, 4, 16, 13, а также число 3 — во втором поле.

Ранее Life.ru сообщал, что бурильщик из Пермского края выиграл в лотерею свыше 11 миллионов рублей, приобретя билет через мобильное приложение. Удача благоволила мужчине и прежде. Так в 2024 году он уже выигрывал 30 и 50 тысяч рублей. Однако по-настоящему крупный успех пришёл позже. Геннадий случайно купил пакет билетов в приложении, и среди них затесался тот самый счастливый, который принёс суперприз в размере 11 172 126 рублей.