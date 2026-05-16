Чёрные вдовы стучатся к вам: Ядовитые пауки перебираются ближе к Москве из-за жары

В центральной части России из-за изменений климата растёт число видов насекомых, а в будущем в Подмосковье может прижиться каракурт — представитель семейства чёрных вдов. Об этом заявил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Пока температурные условия в регионе некомфортны для этого опасного паука, но в долгосрочной перспективе ситуация может измениться. В ближайшие пять–семь лет на территории области прогнозируют появление боливарии короткокрылой — разновидности богомола, которая уже освоила Воронежскую и Тамбовскую области.

Примерно к 2030-м годам из южных регионов могут переселиться фаланги (сольпуги). Специалисты также предупреждают о вытеснении местных видов: южная аргиопа активно заменяет обычных пауков-крестовиков. Богомолы, заняв нишу крупных дневных хищников, уже негативно влияют на численность кузнечиков и саранчи.

