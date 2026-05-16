16 мая, 09:22

Чёрные вдовы стучатся к вам: Ядовитые пауки перебираются ближе к Москве из-за жары

В Подмосковье из-за потепления могут появиться каракурты и фаланги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elvira Tursynbayeva

В центральной части России из-за изменений климата растёт число видов насекомых, а в будущем в Подмосковье может прижиться каракурт — представитель семейства чёрных вдов. Об этом заявил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Пока температурные условия в регионе некомфортны для этого опасного паука, но в долгосрочной перспективе ситуация может измениться. В ближайшие пять–семь лет на территории области прогнозируют появление боливарии короткокрылой — разновидности богомола, которая уже освоила Воронежскую и Тамбовскую области.

Примерно к 2030-м годам из южных регионов могут переселиться фаланги (сольпуги). Специалисты также предупреждают о вытеснении местных видов: южная аргиопа активно заменяет обычных пауков-крестовиков. Богомолы, заняв нишу крупных дневных хищников, уже негативно влияют на численность кузнечиков и саранчи.

В янтаре нашли новый вид пауков возрастом 35 млн лет

Ранее Life.ru расксазывал, что первые комары появятся в столице уже к середине мая, а массовое нашествие кровососов ожидается в начале июня. Численность комаров в этом году может быть высокой из-за благоприятной зимовки.

Александра Мышляева
