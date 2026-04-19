В янтаре нашли новый вид пауков возрастом 35 млн лет

Палеонтологи описали новый вид паукообразных, сохранившийся в янтаре с эпохи эоцена. Новый вид получил название Balticolasma wunderlichi и относится к редкой группе сенокосцев Ortholasmatinae. Сегодня представители этого подсемейства в Европе не встречаются. Об это сообщили в журнале Acta Palaeontologica Polonica (APP).

Окаменелости были обнаружены сразу в двух образцах — балтийском и ровненском янтаре, происходящем с территории современной Восточной Европы. Учёные отмечают, что это первая известная находка ископаемых представителей данной группы. Ранее считалось, что подобные паукообразные обитают только в Восточной Азии, а также в Северной и Центральной Америке.

Анализ проводился с использованием световой микроскопии и компьютерной томографии, что позволило детально изучить строение древнего организма. У него выявили сложные гребни на теле, сетчатые структуры на голове, выраженный глазной бугорок и длинные конечности, при этом вторая пара ног оказалась заметно длиннее остальных.

«Один из образцов оказался самцом, другой — самкой, что позволило исследовать даже особенности строения половых органов — важный признак для классификации. Возраст находок — около 35 млн лет. В тот период климат в Северной Европе был значительно теплее и влажнее, чем сегодня, что позволяло существовать более разнообразной фауне», — отметили учёные.

По оценке авторов исследования, открытие расширяет представления об эволюции сенокосцев и указывает на то, что древние экосистемы Европы были значительно более разнообразными, чем предполагалось ранее.

