Ядовитое озеро с 24 тыс. кубов ядовитой смолы распилят: необычный план спасения Байкала

В Бурятии разработали необычный способ ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ — одного из самых опасных экологических объектов региона. По данным издания «Интер Райт», водоём-отстойник планируют заморозить, разрезать на части и отправить на переработку в Новокузнецк.

Речь идёт о накопленных за десятилетия отходах газогенераторной станции Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремонтного завода. С конца 1980-х годов в карьер сливали каменноугольную смолу, фенолсодержащие жидкости и шлак без гидроизоляции. Сейчас площадь загрязнённой территории превышает три гектара, а объём токсичных отходов оценивается примерно в 24 тысячи кубометров.

Ранее предпринимались попытки решить проблему: озеро засыпали песчано-гравийной смесью, на что потратили миллионы рублей, однако это только усугубило ситуацию — смола вышла на поверхность. Рассматривался и вариант сжигания отходов, но от него отказались из-за угрозы для здоровья людей.

Новый проект реализует Федеральный экологический оператор. План предусматривает несколько этапов: сначала вокруг озера создадут защитную завесу, затем зимой извлекут замороженные отходы и вывезут, а после завершения работ территорию изолируют специальным экраном.

Главная цель — предотвратить загрязнение Байкала. Опасный объект находится примерно в 80 километрах от озера, а токсичные вещества уже мигрируют через подземные воды в сторону реки Уды и далее в Селенгу.

Ранее комитет Госдумы по экологии поддержал поправки к законопроекту об охране озера Байкал ко второму чтению. Работа над документом велась с 2023 года и сопровождалась десятками встреч с экологами и учёными.