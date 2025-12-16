Выброс метана на Байкале запечатлели на видео

Выброс метана зафиксировали на озере Байкал. Инцидент произошёл в районе острова Ольхон. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Выброс сняли на видео. Видео © Telegram / Babr Mash

На кадрах видно, как столб огня пробивается через лёд после того, как мужчина подносит к поверхности спичку. По данным канала, скопления газа обнаружили местные гиды во время работы на льду. Видео быстро разошлось по социальным сетям и привлекло внимание пользователей.

Происходящее связано с природными процессами на дне озера. Метан образуется при разложении органических остатков. Газ поднимается к поверхности воды. В тёплое время года он рассеивается в воздухе, а зимой скапливается подо льдом. В результате метановые пузыри часто застывают в толще льда и формируют характерные вертикальные структуры.

Ранее комитет Госдумы по экологии поддержал поправки к законопроекту об охране озера Байкал ко второму чтению. Работа над документом велась с 2023 года и сопровождалась десятками встреч с экологами и учёными. Всего ко второму чтению поступило 77 поправок, включая инициативы правительства. Они направлены на контроль работ, связанных с противопожарными мерами, дорожным ремонтом и использованием земель. Также поправки запрещают создание новых особых экономических зон на Байкале и вводят дополнительные требования экологической экспертизы.