Госдума запретила практику сплошных рубок в центральной зоне Байкала

Госдума окончательно одобрила законопроект, запрещающий сплошные вырубки в центральной экологической зоне Байкала. Единственным исключением станут санитарные рубки погибших лесов.

Документ также устанавливает строгие правила: полный запрет на сплошные рубки в центральной зоне на землях лесного фонда и особо охраняемых территориях, обязательную государственную экспертизу для всех строительных и реконструкционных работ, а также запрет на возведение жилья и создание новых экономических зон в пределах центральной части Байкальской территории.

Законопроект разрешает санитарные рубки погибших деревьев и лесов других категорий, но только в строго оговоренных законом случаях. Правительство России, по согласованию со специально созданной комиссией, определит конкретные виды таких рубок. В состав комиссии войдут представители законодательной и исполнительной власти, силовых структур, а также главы Иркутской области и Бурятии. Рассмотрение проекта перечня рубок будет возможно только после получения положительного заключения от Российской академии наук.

Ранее сообщалось о предложении рассмотреть возможность создания на Байкале специальных территорий по примеру индейских резерваций в США. Такая мера могла бы помочь решить правовые проблемы, связанные с охраной озера. Государство могло бы компенсировать жителям проживание на таких территориях в обмен на обязательство поддерживать чистоту прибрежной зоны.