Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 16:23

Госдума запретила практику сплошных рубок в центральной зоне Байкала

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Госдума окончательно одобрила законопроект, запрещающий сплошные вырубки в центральной экологической зоне Байкала. Единственным исключением станут санитарные рубки погибших лесов.

Документ также устанавливает строгие правила: полный запрет на сплошные рубки в центральной зоне на землях лесного фонда и особо охраняемых территориях, обязательную государственную экспертизу для всех строительных и реконструкционных работ, а также запрет на возведение жилья и создание новых экономических зон в пределах центральной части Байкальской территории.

Законопроект разрешает санитарные рубки погибших деревьев и лесов других категорий, но только в строго оговоренных законом случаях. Правительство России, по согласованию со специально созданной комиссией, определит конкретные виды таких рубок. В состав комиссии войдут представители законодательной и исполнительной власти, силовых структур, а также главы Иркутской области и Бурятии. Рассмотрение проекта перечня рубок будет возможно только после получения положительного заключения от Российской академии наук.

ЮНЕСКО потребовало от России согласовывать поправки о Байкале до их принятия
ЮНЕСКО потребовало от России согласовывать поправки о Байкале до их принятия

Ранее сообщалось о предложении рассмотреть возможность создания на Байкале специальных территорий по примеру индейских резерваций в США. Такая мера могла бы помочь решить правовые проблемы, связанные с охраной озера. Государство могло бы компенсировать жителям проживание на таких территориях в обмен на обязательство поддерживать чистоту прибрежной зоны.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar