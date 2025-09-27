В Бурятии предложили создать «резервацию индейцев» на Байкале

На Байкале можно создать резервации по образцу индейских территорий в США, чтобы решить проблемы правовой аномалии вокруг озера. С таким заявлением выступила член общественного совета при главе Бурятии Галина Арсеньева в беседе с РБК.

Арсеньева пояснила, что государство могло бы выплачивать компенсации за проживание в обмен на поддержание чистоты береговой линии. Она уверена, что коренное население относится к озеру с наибольшей бережностью. Данная инициатива рассматривается как один из способов решения так называемой «байкальской правовой аномалии».

Проблема заключается в жёстких законодательных ограничениях, действующих в Центральной экологической зоне. Многочисленные правовые коллизии привели к запрету частной собственности и капитального строительства. Ситуация затрагивает примерно 140 тысяч человек в Иркутской области и Бурятии, способствуя оттоку населения.

В качестве альтернативных мер предлагается сократить границы охранной зоны или вывести из неё населённые пункты. Однако экологи предупреждают, что такие шаги могут ослабить природоохранный статус Байкала. Они выступают за поиск иных законодательных поправок для устранения правовой аномалии.

Ранее власти России предложили способ по снижению антропогенной нагрузки на озеро. В ходе этого будут вводиться постепенные запреты на использование посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов в районе Байкала.