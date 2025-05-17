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Регион
17 мая, 16:42

Путин распорядился поэтапно запретить пластиковую посуду в районе Байкала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Orlovskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Orlovskaya

Власти России планируют постепенно запретить использование пластиковой посуды и неразлагаемой упаковки в районе озера Байкал. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством, сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству поручено разработать предложения о поэтапном введении запрета на оборот такой продукции в границах Байкальской природной территории. Особое внимание уделяется необходимости маркировки подобных изделий с предупреждением о вреде, который они могут нанести экосистеме Байкала.

Это решение направлено на снижение антропогенной нагрузки на уникальное озеро, которое неоднократно страдало от загрязнения пластиковыми отходами. Экологи давно выступают за ограничение использования неперерабатываемых материалов в этом регионе.

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Юрий Лысенко
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