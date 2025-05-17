Путин распорядился поэтапно запретить пластиковую посуду в районе Байкала
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Власти России планируют постепенно запретить использование пластиковой посуды и неразлагаемой упаковки в районе озера Байкал. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством, сообщается на сайте Кремля.
Согласно документу, правительству поручено разработать предложения о поэтапном введении запрета на оборот такой продукции в границах Байкальской природной территории. Особое внимание уделяется необходимости маркировки подобных изделий с предупреждением о вреде, который они могут нанести экосистеме Байкала.
Это решение направлено на снижение антропогенной нагрузки на уникальное озеро, которое неоднократно страдало от загрязнения пластиковыми отходами. Экологи давно выступают за ограничение использования неперерабатываемых материалов в этом регионе.
Ранее Владимир Путин поручил ежегодно выделять свыше 10 миллиардов рублей из бюджета развитие инфраструктуры населённых пунктов Артике, где расположены воинские части. Цель распоряжения — улучшить условия жизни в регионе и укрепить его со стратегической точки зрения.