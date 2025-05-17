Путин поручил построить и запустить газопровод Волхов — Мурманск к 2030 году

Российский президент Владимир Путин дал правительству и «Газпрому» распоряжение о строительстве и запуске в эксплуатацию до 2030 года газопровода Волхов — Мурманск. Соответствующий доклад главе государства должны предоставить до 1 июля текущего года, в дальнейшем отчёты будут предоставляться раз в год, сообщила пресс-служба Кремля.