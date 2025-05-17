Путин поручил построить и запустить газопровод Волхов — Мурманск к 2030 году
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Российский президент Владимир Путин дал правительству и «Газпрому» распоряжение о строительстве и запуске в эксплуатацию до 2030 года газопровода Волхов — Мурманск. Соответствующий доклад главе государства должны предоставить до 1 июля текущего года, в дальнейшем отчёты будут предоставляться раз в год, сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» обеспечить до 2030 года завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск», — сказано в документе.
Также Владимир Путин поручил провести масштабную реконструкцию воркутинского аэропорта и капитальный ремонт городской кольцевой дороги. Работы должны быть выполнены в интервале с 2027 по 2030 годы.