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17 мая, 15:45

Путин поручил построить и запустить газопровод Волхов — Мурманск к 2030 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Российский президент Владимир Путин дал правительству и «Газпрому» распоряжение о строительстве и запуске в эксплуатацию до 2030 года газопровода Волхов — Мурманск. Соответствующий доклад главе государства должны предоставить до 1 июля текущего года, в дальнейшем отчёты будут предоставляться раз в год, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» обеспечить до 2030 года завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск», — сказано в документе.
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Также Владимир Путин поручил провести масштабную реконструкцию воркутинского аэропорта и капитальный ремонт городской кольцевой дороги. Работы должны быть выполнены в интервале с 2027 по 2030 годы.

Юрий Лысенко
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