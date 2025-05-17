Путин поручил реконструировать аэропорт в Воркуте до 2030 года
Глава РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин дал распоряжение о проведении масштабной реконструкции воздушной гавани Воркуты и капитального ремонта городской кольцевой автодороги в период с 2027 по 2030 годы. Текст президентского поручения размещён на сайте Кремля.
«Перечень дополнительных мероприятий для включения в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Для агломерации Воркуты: реконструкция аэродрома аэропорта Воркуты в 2027–2030 годах; ремонт кольцевой автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Воркуты в 2027–2028 годах», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Мурманск.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве к концу ноября текущего года планируется запуск нового театрального проекта, посвящённого патриотической тематике. Инициатива создания учреждения принадлежит главе государства Владимиру Путину. Основной задачей театра станет постановка современных спектаклей, направленных на формирование гражданской идентичности и патриотических ценностей.