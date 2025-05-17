Путин поручил реконструировать аэропорт в Воркуте до 2030 года

Глава государства Владимир Путин дал распоряжение о проведении масштабной реконструкции воздушной гавани Воркуты и капитального ремонта городской кольцевой автодороги в период с 2027 по 2030 годы. Текст президентского поручения размещён на сайте Кремля.

«Перечень дополнительных мероприятий для включения в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Для агломерации Воркуты: реконструкция аэродрома аэропорта Воркуты в 2027–2030 годах; ремонт кольцевой автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Воркуты в 2027–2028 годах», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Мурманск.