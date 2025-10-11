ЮНЕСКО потребовало от России согласовывать поправки о Байкале до их принятия
ЮНЕСКО напомнило России о необходимости направить на рассмотрение все поправки к закону об охране Байкала до их принятия. Международная организация выразила обеспокоенность возможными рисками для экосистемы уникального объекта всемирного наследия. Об этом РБК сообщил представитель международной организации.
«Эти предложения и их оценки должны быть представлены в ЮНЕСКО до их принятия», — говорится в сообщении.
В организации отметили, что получили уведомление от российских властей о намерении внести изменения в законодательство, касающееся Байкала. Комитет всемирного наследия потребовал, чтобы все инициативы были предварительно оценены экспертами с точки зрения их влияния на природный объект, чтобы не поставить под угрозу его сохранность.
До этого ЮНЕСКО уже выражало обеспокоенность состоянием Байкала — в частности, ухудшением качества воды, неопределённостью правового статуса и отсутствием комплексной системы управления. Организация призвала Москву безотлагательно принять меры для остановки деградации озера и подготовить к 2026 году отчёт о проделанной работе.
В Минприроды подчеркнули, что Россия соблюдает все международные обязательства по Конвенции об охране всемирного наследия. Там напомнили, что в декабре 2023 года эксперты ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы уже ознакомились с проектом поправок и направили предложения по усилению охранного статуса Байкала.
Ранее сообщалось о предложении рассмотреть возможность создания на Байкале специальных территорий по примеру индейских резерваций в США. Такая мера могла бы помочь решить правовые проблемы, связанные с охраной озера. Государство могло бы компенсировать жителям проживание на таких территориях в обмен на обязательство поддерживать чистоту прибрежной зоны.
