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10 июня, 18:37

Серпы на шее, камни на телах: В Польше нашли «вампирские» могилы XVII века

Археологи раскопали в Польше «вампирские» могилы XVII века

Обложка © ChatGPT/ Life.ru

Обложка © ChatGPT/ Life.ru

В польской деревне Пень археологи обнаружили на кладбище XVII века необычные захоронения людей, которых при жизни могли бояться или отвергать. Об этом сообщает Need To Know.

У останков нашли серпы на шее, замки на ногах, камни на телах и у черепов — так, по мнению исследователей, пытались «удержать» тех, кого считали вампирами.

Руководитель раскопок профессор Дариуш Полинский отметил, что такое количество странных могил в одном месте встречается редко. Среди находок — женщина с запущенным сифилисом, мужчина, рядом с коленом которого лежал маленький ребёнок, а также беременная женщина с сохранившимся плодом.

«Антивампирские» обряды в Восточной Европе связывают со страхами эпохи войн, голода и болезней. Люди искали объяснение смертям и несчастьям, поэтому подозрительными могли считать больных, чужаков или тех, кто выбивался из привычного уклада.

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Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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