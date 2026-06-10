Серпы на шее, камни на телах: В Польше нашли «вампирские» могилы XVII века

В польской деревне Пень археологи обнаружили на кладбище XVII века необычные захоронения людей, которых при жизни могли бояться или отвергать. Об этом сообщает Need To Know.

У останков нашли серпы на шее, замки на ногах, камни на телах и у черепов — так, по мнению исследователей, пытались «удержать» тех, кого считали вампирами.

Руководитель раскопок профессор Дариуш Полинский отметил, что такое количество странных могил в одном месте встречается редко. Среди находок — женщина с запущенным сифилисом, мужчина, рядом с коленом которого лежал маленький ребёнок, а также беременная женщина с сохранившимся плодом.

«Антивампирские» обряды в Восточной Европе связывают со страхами эпохи войн, голода и болезней. Люди искали объяснение смертям и несчастьям, поэтому подозрительными могли считать больных, чужаков или тех, кто выбивался из привычного уклада.

Ранее Life.ru писал, что из мумии «Ледяного человека» возрастом 5300 лет испекли хлеб. Из её кишечника исследователям удалось выделить дрожжи и применить их для создания хлеба. При помощи аналогичного метода учёные хотят создать пиво.