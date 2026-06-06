Из мумии «Ледяного человека» возрастом 5300 лет испекли хлеб и сделают пиво

Из кишечника древней мумии «Ледяного человека» (Этци) итальянские исследователи выделили дрожжи и применили их для приготовления хлеба. Об этом сообщает CBS News.

«Эта мумия в самом прямом смысле представляет собой живую биологическую границу — точку встречи древнего мира с современностью, где микробы 5000-летней давности сосуществуют с организмами, попавшими туда в прошлом десятилетии», — рассказал ведущий автор исследования Мохамед Сархан.

Кишечные образцы 5300-летнего «Ледяного человека» стали источником древних дрожжей, которые учёные извлекли в ходе лабораторного анализа. В условиях холодильной среды микроорганизмы удалось размножить и восстановить их активность. Далее полученную закваску использовали для приготовления теста, из которого впоследствии испекли хлеб.

Результат эксперимента подтвердил, что дрожжи сохраняют функциональность спустя тысячелетия. Следующим шагом команда рассматривает возможность применения той же культуры для производства пива. Исследование опубликовано в журнале Microbiome и подробно описывает методику работы с древними микроорганизмами.

В 1991 году в Южном Тироле в итальянских Альпах была обнаружена мумия Этци, вмёрзшая в лёд. Стабильные низкие температуры обеспечили сохранность тела, что позволило изучать его на протяжении десятилетий после находки.

Ранее во время археологических раскопок в египетском Эль-Бахнасе исследователи обнаружили папирус, который впоследствии был идентифицирован как фрагмент поэмы «Илиада» Гомера. Находка была сделана в ходе экспедиции, проходившей с ноября по декабрь 2025 года. Артефакт находился внутри брюшной полости мумии, обнаруженной в гробнице римского периода возрастом около 1,6 тыс. лет.