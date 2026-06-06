ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 12:04

Из мумии «Ледяного человека» возрастом 5300 лет испекли хлеб и сделают пиво

Обложка © South Tyrol Museum of Archaeology / Eurac Research / Marion Lafogler

Обложка © South Tyrol Museum of Archaeology / Eurac Research / Marion Lafogler

Из кишечника древней мумии «Ледяного человека» (Этци) итальянские исследователи выделили дрожжи и применили их для приготовления хлеба. Об этом сообщает CBS News.

«Эта мумия в самом прямом смысле представляет собой живую биологическую границу — точку встречи древнего мира с современностью, где микробы 5000-летней давности сосуществуют с организмами, попавшими туда в прошлом десятилетии», — рассказал ведущий автор исследования Мохамед Сархан.

Кишечные образцы 5300-летнего «Ледяного человека» стали источником древних дрожжей, которые учёные извлекли в ходе лабораторного анализа. В условиях холодильной среды микроорганизмы удалось размножить и восстановить их активность. Далее полученную закваску использовали для приготовления теста, из которого впоследствии испекли хлеб.

Результат эксперимента подтвердил, что дрожжи сохраняют функциональность спустя тысячелетия. Следующим шагом команда рассматривает возможность применения той же культуры для производства пива. Исследование опубликовано в журнале Microbiome и подробно описывает методику работы с древними микроорганизмами.

В 1991 году в Южном Тироле в итальянских Альпах была обнаружена мумия Этци, вмёрзшая в лёд. Стабильные низкие температуры обеспечили сохранность тела, что позволило изучать его на протяжении десятилетий после находки.

Тайны древних кочевников: В Башкирии раскопали уникальный всаднический курган
Тайны древних кочевников: В Башкирии раскопали уникальный всаднический курган

Ранее во время археологических раскопок в египетском Эль-Бахнасе исследователи обнаружили папирус, который впоследствии был идентифицирован как фрагмент поэмы «Илиада» Гомера. Находка была сделана в ходе экспедиции, проходившей с ноября по декабрь 2025 года. Артефакт находился внутри брюшной полости мумии, обнаруженной в гробнице римского периода возрастом около 1,6 тыс. лет.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Италия
  • Археология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar